سيجهز في العام 2019.. تعرّفوا إلى أطول برج في أوروبا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أوشك أطول برج في أوروبا على الاكتمال قريباً، ليرتفع برج "مركز لاختا" فوق مجمع جديد على الواجهة البحرية في سان بطرسبرغ في روسيا، على مسافة 462 متراً، ويُصبح أول مبنى فائق الارتفاع – أي أعلى من 300 متر – في موسكو.

ووفقاً لمطوريه، فإن البرج يُعتبر "ناطحة السحاب الأقصى شمالاً في العالم". كما يتميز البرج المكون من 87 طابقاً بتصميم فريد، إذ يدور 90 درجة كاملة من أساسه إلى قمته، ما يجعله أحد أطول الأمثلة في العالم، لتصميم ناطحة سحاب "ملتوية".

وقد بدأ بناء برج "مركز لاختا" في العام 2012، ومن المقرر أن يعمل كمقر لشركة غازبروم الروسية العملاقة، والتي تقوم بتنفيذ أعمال البناء من خلال شركة تابعة، وستنقل مكاتبها للاستقرار به بنهاية العام 2019.

ووفقاً لفيليب نيكاندروف، أحد المهندسين المعماريين القائمين على المشروع، فستنتهي أعمال البناء للجزء الخارجي من المبنى بحلول نهاية هذا الصيف، بينما ستواصل الشركة العمل على التجهيزات الداخلية حتى العام 2019.

ويحيط بالبرج عدة مساحات عامة مفتوحة، من بينها ثلاثة ساحات عامة، ومدرج مفتوح في الهواء الطلق يتسع لـ2000 مقعد، ومساحات مائية، وجسر مخصص للمشاة.

وعند اكتماله في العام 2019، سيحتل برج "مركز لاختا" المرتبة الـ13 كأطول برج في العالم.