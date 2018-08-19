دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اختار مهرجان العمارة العالمي 536 مشروعاً من 81 دولة، للمشاركة في أكبر برنامج جوائز معمارية في العالم. وسيحتفل هذا الحدث السنوي بإصداره الـ11 في أمستردام، من 28 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

وكان لدول الشرق الأوسط حصة في المشاريع المرشحة لجوائز المهرجان، مثل مركز الملك عبد الله لبحوث ودراسات النفط في الرياض، في السعودية، الذي صممته شركة العمارة "زها حديد أركيتيكتس". بالإضافة إلى مسجد بلا مئذنة في إيران، من تصميم "فلويد موشن أركيتيكتس"، ويُعرف بمسجد "ولي العصر" في طهران.

وتضمنت القائمة مشاريعاً أخرى، منها كنيسة "فاطمة" في البرتغال، وهي من أعمال"بلانو هومانو أركيتيكتوس". بالإضافة إلى استراحة قروية في شانغكون في الصين، ومتحف "زايتس" للفن الأفريقي المعاصر، من تصميم استوديو هيثرويك.

وستقرر لجنة من كبار المحلفين، ترأسهم المهندسة المعمارية الهولندية ناتالي دي فريس، المشروع المعماري العالمي الفائز لهذا العام. ويشار إلى أن البرنامج قد حصل للمرة الأولى، على أكثر من ألف مشاركة، إذ ارتفع عدد المشاركات بنسبة 20% مقارنة بالعالم الماضي. وسيستضيف المهرجان أكثر من 2000 مهندس معماري ومصمم عالمي بارز على مدار الأيام الـ3 من برامج المؤتمرات والجوائز والمعارض.

تابعوا معرض الصور أعلاه للتعرف أكثر إلى بعض المشاريع المرشحة: