نجوم قدموا شخصية "جيمس بوند"... من هو المفضل لديكم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع قرب البدء بتصوير فيلم "جيمس بوند" الجديد، أعلن القائمون على الفيلم المرتقب من السلسلة انسحاب المخرج داني بويل من إخراجه، بسبب "اختلافات فنية" بين الجانبين، بعد أن كان بويل قد أعلن في مارس/ آذار المقبل موافقته على إخراج الفيلم الجديد Bond 25.

وقام جون هودج بكتابة هذا الجزء، ويقوم ببطولته دانيال كريغ، الذي أعلن أن هذا الجزء هو آخر جزء يقوم فيه بتقديم شخصية جيمس بوند.

وأعلن عن إطلاق هذا الفيلم في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وحاليا تدور العديد من التكهنات حول هوية الممثل الذي سيقدم جيمس بوند في السنوات المقبلة، إذ دارت الأقاويل أن الممثل إدريس ألبا هو المرشح الأقوى للدور، وفي حال حصل عليه، سيكون أول ممثل أسود يقدم هذه الشخصية في السينما.

وفي الانفوغرافيك أعلاه، نقدم لكم أسماء الممثلين الذين قدموا شخصية جيمس بوند منذ إطلاق السلسلة، فمن هو أفضل ممثل قدم هذه الشخصية بنظركم؟