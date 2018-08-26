رغم انفصالهما... هذه أحدث صور جيجي حديد وزين مالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رغم الإعلان سابقا عن انفصال عارضة الأزياء الأمريكية، جيجي حديد، والمطرب الإنجليزي، زين مالك، إلا أن صورهما في عيد الأضحى أثارت العديد من التكهنات حول ما إذا كانا قد عادا سوياً أم لا.

فقد ظهر مالك في جلباب أبيض، بينما ارتدت حديد "كورتا" برتقالية اللون، وكانت عليها تطريزات لتصميمات هندسية. ووسط أجواء الاحتفال بالعيد، شاركت شقيقة مالك بعضا من الصور عبر حسابها الرسمي على "الانستغرام".

Eid Mubarak💕 A post shared by @ waliyha.azad on Aug 22, 2018 at 2:49pm PDT

وملابس حديد من تصميم "أزياء جنان الفاخرة"، والتي نشرت صورة للثنائي عبر حسابها على "الانستغرام"، وأرفقت معها تفاصيل طلب "كورتا" مشابهة للتي ارتدتها عارضة الأزياء الأمريكية.

وكان الثنائي قد أعلنا عن علاقتهما بشكل رسمي في العام 2016، وذلك حينما ارتدت حديد قميصاً كُتب عليه اسم مالك. وعلق المطرب الإنجليزي بدوره على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً "هذه هي فتاتي".

وهذه المناسبة ليست الوحيدة التي ظهر فيها الثنائي معاً، إذ أنهما كانا سوياً في حفلات عدة، منها الـ "ميت غالا" وأسبوع الموضة في باريس، عام 2017.

ومن الجدير بالذكر أن حديد من أصول فلسطينية، من جهة والدها، محمد حديد، أما المطرب الإنجليزي، زين مالك، فوالده باكستاني الأصل، واسمه ياسر جواد مالك.