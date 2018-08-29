صور فوتوغرافية ترصد جمال برك السباحة خلال الحقبة الاشتراكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لطالما جذبت تصميمات الهندسة المعمارية في الأماكن العامة المصورة السلوفاكية، ماريا سفاربوفا، إذ اقترحت صديقتها أن تستكشف بركة سباحة، كانت تنتمي إلى إحدى المدارس الثانوية المحلية.

وتقع البركة، التي مضى على وجودها حوالي 80 عاماً، بفي مسقط رأس المصورة، بمدينة زلاتى مورافتسى. ورغم أنها قد أُغلقت لأكثر من عقد من الزمن، إلا أن سفاربوفا تفاجأت بالبركة كونها مليئة بالأشخاص.

وقالت المصورة "أُفضّل برك السباحة القديمة، التي لم يعاد بناؤها. إذ أستطيع رؤية الأبدية والخلود من خلالها".

وأشارت إلى أن جميع البرك التي التقطت صوراً لها، قد بُنيت بين عامي 1920 و1970، إذ أنها تجسد مبدأ "الوظيفية" في الهندسة المعمارية، الذي هيمن على المنطقة بين عامي 1948 و 1989، وذلك حينما كانت سلوفاكيا دولة شيوعية.

وتحب سفاربوفا دمج الأشياء القديمة مع الحديثة، حتى تكون الصورة جديدة للناس. واستعانت المصورة بعارضات أزياء ترتدين ملابس سباحة ذات ألوان أولية، كما استوحت الزوايا المأخوذة من فعاليات "سبارتاكياد" الرياضية، التي نظمتها الحكومة الشيوعية.

وفي مرحلة ما بعد الإنتاج، نسخت سفاربوفا أجسام العارضات في الصورة ذاتها، وأزالت العناصر غير المتماثلة. والنتيجة هي صور ذات طابع هادئ وسريالي، في عالم غير مثالي، ومتقن في الوقت ذاته.

وقالت المصورة إنها تحب المياه، إذ شبهتها بالمرآة كونها تظهر الجانب الآخر من العالم، موضحة أنها ترغب في إظهار الجانب الآخر من حياة الناس الطبيعية.