موسكو تعطي الضوء الأخضر لتشييد أطول ناطحة سحاب في المدينة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعطى مسؤولون روس الضوء الأخضر لتشييد أطول ناطحة سحاب في العاصمة، موسكو. وسيبلغ طول البرج المرتقب 404 أمتار، كما سينضم إلى قائمة الأبراج الطويلة الأخرى، التي توجد في منطقة تجارية تعرف بـ "مدينة موسكو".

وقال المهندس المعماري، سيرغي سكوراتوف، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني إنه "من المقرر الانتهاء من مرحلة التصميم بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018"، مشيراً إلى أن "مرحلة البناء ستبدأ في عام 2019".

ويتألف البرج، الذي سيُفتح في العام 2024، من جزأين أساسيين. فالقسم السفلي مكون من 12 طابقاً، إذ سيتضمن مركز تسوق ومساحة للمكاتب ومرافق تجارية أخرى. وبالنسبة للقسم العلوي، فسيكون مخصصاً للشقق السكنية. كما سيتميز بوجود مهبط للطائرات المروحية، بالإضافة إلى سطح المراقبة على ارتفاع 399 متراً.

وتعد العاصمة الروسية مليئة بناطحات السحاب، إذ تستضيف حالياً 5 من أصل 10 أبراج طويلة في قارة أوروبا، والتي تصنف كونها "فائقة الطول" بسبب ارتفاعها الذي يزيد عن 300 متر.

ويشار إلى أن المدينة تتضمن حوالي 24 برجاً مكتمل البناء، مع وجود 12 مبنى آخراً قيد الإنشاء. وأوضح سكوراتوف أن تصميم هذه المباني معقد، بحيث لم تأخذ في الحسبان درجة تزاحمها وتأثيرها على بعضها البعض.

الجدير بالذكر أن برج موسكو الجديد، سيكون ثاني أطول مبنى في أوروبا عند اكتماله. وفي الوقت الحالي، يحمل برج الاتحاد، "فيديرايشن"، لقب أطول ناطحة سحاب في القارة. إلا أن برج "لاختا"، الذي يقع في سانت بطرسبرغ، سيخطف هذا اللقب عند تدشينه في العام 2019، إذ يبلغ ارتفاعه 462 متراً.