معطف "فاخر" يقي من البرد القارص.. أيستحق هذا السعر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيلوا أنفسكم في أبرد نقطة على وجه الأرض.. البرد قارص ودرجات الحرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر.. لا شك بأن ملابسك في تلك اللحظة قد تكون أغلى ما تملكه للحفاظ على دفء حرارة جسدك.. ولا شك بأن أفضل خيار ملابس ممكن حالياً موجود لدى متجر الأزياء الفاخرة بالنسياغا.

ويتوفر الآن للبيع، معطف من العلامة التجارية الاسبانية الفاخرة، يتكون من 7 معاطف معلقة ببعضها البعض. وكان قد عُرض المعطف لأول مرة على منصة أسبوع باريس للموضة في مارس/آذار، كجزء من مجموعة الخريف والشتاء، المستوحاة من التزلج.

ورغم أن المعطف قد لا يناسب أذواق الكثير من الأشخاص، إلّا أن ذلك لم يمنع دار الأزياء التي تشتهتر بتصاميمها الغريبة والمثيرة للجدل، من بيعه مقابل سعر خيالي بعض الشيء، بلغ 8125 دولاراً.

وتشرح بعض مواقع التسوق التي تعرض المعطف للبيع، أنه يمكن استخدام كل من المعاطف لوحدها، بالإضافة إلى تكديسها فوق بعضها البعض للاستخدام في الأماكن شديدة البرد.



