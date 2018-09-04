حفل زفاف خيالي.. 3 فساتين وطائرة خاصة للضيوف ومدينة ملاهي حصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لكل فتاة عرس الأحلام الذي تنسجه بخيالها.. تتخيلّه، وتحلم به، وقد تخطط له حتى منذ صغرها وقبل لقائها نصفها الآخر.. ولكن، عندما يأتي اليوم المنتظر، لا شك بأن تواجه كل عروس بعض الأخطاء غير المخطط لها، من هنا وهناك.. ولكن، ذلك ليس بالنسبة لسيدة الأعمال كيارا فيراني.

عرس أشبه بأفلام الخيال.. هكذا كان حفل زفاف مصممة الأزياء والمدونة على مواقع التواصل الاجتماعي، "ذا بلوند سالاد"، والمغني الإيطالي فيديريكو ليوناردو لوسيا، والذي وثّقته عدسات جميع حساباتهما على انستغرام، ليشاركا احتفالاتهما مع ملايين المتابعين من حول العالم.

Insane 💘 #TheFerragnez A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on Sep 3, 2018 at 6:24am PDT

وتزوج الثنائي في مطلع شهر سبتمبر/أيلول، باحتفال في جزيرة صقلية الإيطالية، امتد على يومين، داخل "ديمورا ديلي بالزي"، وهو قصر تاريخي من القرن الـ19.

وتميزت الاحتفالات بتفاصيل دقيقة، ابتداء من رحلة جوية بالطائرة حسب الطلب للضيوف، ووصولاً إلى كرنفال في مدينة ألعاب مبنية خصيصاُ للاحتفالات.

وبدأت احتفالات الزفاف على متن طائرة خاصة تابعة لطيران الخطوط الجوية الإيطالية، أليتاليا، حيث نقل ضيوف الحفل إلى نوت في صقلية، في رحلة مصممة خصيصاً للعروسين، ومزودة بشعار الحفل الذي اُعتمد، أي "ذا فيرانيز"، وهو اسم يجمع بين اسم فيراني ولقب زوجها "فيديز".

وأقيم عشاء ترحيبي كبير مع العروسين قبل ليلة من حفل الزفاف، حيث ارتدت فيراني فستاناً وردياً قصيراً، صمم لها خصيصاُ من قبل دار الأزياء الإيطالي برادا.

أما أكثر ما بهر الجميع ولفت الأنظار، فكانت "فساتين" حفل الزفاف، والتي تكونت من 3 فساتين مختلفة، ارتدت فيراني كل واحد منها خلال فترات متقاطعة ليلة العرس.

وقد صممت الفساتين الـ3 خصيصاً لفيراني، مصممة الأزياء ماريا غرازيا كويري، من دار الأزياء الفرنسي "كريستيان ديور". وقد اعتمد الفستان الأول الذي ارتدته فيراني لمراسم عقد القران تصميماً تقليدياً في مظهره الخارجي وعصرياً في مضمونه، إذ تكون من فستان "رومبر" قصير، عالي الرقبة وطويل الأكمام، مخبأ تحت تنورة طويلة وكبيرة من قماش التول ناصع البياض.

Family is everything 💘 A post shared by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on Sep 3, 2018 at 9:34am PDT

أمّا للحفل الذي تبع مراسم الزواج، فارتدت فيراني فستاناً طويلاً آخر من تصميم ديور، أكثر عصرية، تميز بمعناه العاطفي. وتقول دار الأزياء الفرنسية في منشور على حسابها في انستغرام، إن الفستان الثاني كان أشبه بـ"دليل وعهد" على حب فيديز وكيارا، كونه طُرز بعبارات حب كان قد كتبها فيديز لفيراني في أغنية عندما تقدم لطلب يدها. كما تضمن الفستان أيضاً العديد من رموز حب الثنائي، من بينها أسد صغير يرمز لابنهما، ليوني، البالغ من العمر 6 أشهر.

وقد اختتم الحفل الكبير، بكرنفال نهائي "مرح" أقيم في مدينة ملاهي صُممت خصيصاً للاحتفال بزواج الثنائي. وارتدت فيراني لهذه المناسبة الأقل رسمية، فستاناً يشبه فستانها الثاني المطرز برموز حبّها وفيديز، إلّا أن تنورته كانت أقصر من الأخير.

والجدير بالذكر، أن فيراني ارتدت أيضاً حذاء كريستيان ديور تقليدي أبيض، إلّا أنها أضافت لمستها الخاصة عليه أيضاً، إذ صُمم الحذاء خصيصاً لها، وطُرز اسمها، "كيارا"، في المكان الذي غالباً ما يُطرز عليه اسم العلامة التجارية.

ولا يكتمل عرس الأحلام، إلّا بكعكة مميزة بحد ذاتها أيضاً. وقد صنع كعكة عرس "ذا فيرانيز" الشيف ماركو فايلا، وتكونت من 6 طبقات، وزينت يدوياً برسومات تشبه تلك التي كانت مرسومة على فستان فيراني الثاني.