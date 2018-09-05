جلسة تجميل مع ريانا في دبي.. وسعرها الخيالي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما رأيك لو حضرت جلسة خاصة مع أيقونة البوب، المغنية ريانا؟ يبدو الأمر مثير للاهتمام، أليس كذلك؟

حسناً.. في دبي ستتمكن من ذلك قريباً! ولكن، ما عليك سوى أن تدفع 7500 درهم أي 2041 دولاراً.

وتتجهز الفنانة الباربادوسية للقيام برحلة إلى مدينة دبي الإماراتية، لحدث متصل بعلامتها التجارية للتجميل "فينتي بيوتي"، بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول.

وستقوم ريانا بتقديم أول درس تجميل محترف، مع خبيري التجميل العالميين، بريسيلا أونو وهيكتور اسبينال، حيث سيقوم خبراء التجميل بتعليم نصائح وحيل عالم التجميل المخبأة للحضور.

وينظم الحدث متجر مستحضرات التجميل "سيفورا"، وتعرض التذاكر للبيع على موقع "تيكيت ماستر" بسعرين: تذكرة الصف الأول، والتي تكلف 7500 درهم، أي 2041 دولاراً، وتأتي مع تذكرة لحضور حفلة كبار الشخصيات المقامة بعد الحدث، وتذكرة أخرى تكلف 5500 درهم، أي 1500 دولار، وتأتي مع حقيبة مستحضرات تجميل هدية.

ورغم أن التذاكر قد تعتبر باهظة الثمن، إلّا أنه من المقرر أن يذهب ريعها إلى مؤسسة "دبي العطاء"، والتي تعمل مع الأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية لتمويل البرامج في الدول النامية.

يُذكر، أن ريانا أطلقت علامة مستحضرات التجميل التجارية "فينتي بيوتي" في سبتمبر/أيلول عام 2017. وتتميز العلامة التجارية بتوفيرها مستحضرات تجميل لمختلف ألوان البشرة والأعراق، إذ يصل عدد درجات الألوان المتوفرة إلى 40 لوناً.