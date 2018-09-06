جائزة "الدمامل الملتهبة".. "أسوأ" مبنى في المملكة المتحدة لعام 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حاز مجمع ترفيهي ضخم، يشبه المستودع، على جائزة "الدمامل الملتهبة"، وهي جائزة سنوية تمنح لـ "أسوأ" مبنى في المملكة المتحدة.

ويعرف هذا المبنى باسم "Redrock Stockport"، إذ جاء تصميمه من قبل شركة الهندسة المعمارية البريطانية "BDP" بمبلغ تصل قيمته إلى 58 مليون دولار.

ويضم المبنى ميزات عدة مثل مطاعم وناد رياضي، بالإضافة إلى سينما مؤلفة من 10 شاشات. ووصفت لجنة التحكيم المبنى بأنه "فرصة ضائعة" لبلدة ستوكبورت، التي تقع جنوب مدينة مانشستر.

وتقدم جائزة "الدمامل الملتهبة" من خلال مجلة التصميم المعماري، "بلدينغ ديزاين". وتعد هذه الجائزة بمثابة نظير لجائزة "ستيرلنغ" السنوية، التي تحتفي بأفضل مبنى جديد في المملكة المتحدة.

ويشار إلى أن 5 مبان قد تأهلت لجائزة هذا العام، من ضمنها منزل من الطوب الأحمر في لندن، وتوسيع فندق في حي ليفربول التاريخي. وفي العام 2017، حاز مبنى "نوفا فيكتوريا" على الجائزة، إذ كان من تصميم الشركة المعمارية "PLP".

وإذا كنت تتساءل عن أفضل مبنى مُنح جائزة "الدمامل الملتهبة"، فهو ناطحة السحاب في لندن، "Walkie-Talkie"، في العام 2015.

ويُجدر بالذكر، أن الجائزة مُنحت للمرة الأولى في العام 2006، إذ تهدف إلى تحفيز النقاش حول دور الهندسة المعمارية. واستوحي اسم هذه الجائزة من خطاب ألقاه الأمير تشارلز في المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، في العام 1984.