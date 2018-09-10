اكتشاف مئات العملات الذهبية الرومانية في قبو مسرح في ايطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عثر علماء الآثار على مئات العملات الذهبية من العصر الإمبراطوري الروماني في جرة حجرية، كانت قد وُجدت في قبو أحد المسارح، في مدينة كومو، شمال إيطاليا.

وقال وزير الثقافة، ألبرتو بونيسولي، في بيان صحفي "لا نعلم حتى الآن أي تفاصيل حول الأهمية التاريخية والثقافية لهذا الاكتشاف"، مضيفاً "هذه المنطقة تثبت أنها بمثابة كنز حقيقي لآثار حضارتنا، وهذا اكتشاف يجعلني أشعر بالفخر".

ووفقاً لوزارة التراث الثقافي والأنشطة، اكتُشفت هذه العملات الأسبوع الماضي، ونُقلت إلى مختبر "MiBAC" للترميم في ميلانو.

وفي مؤتمر صحفي من المقرر عقده الاثنين، سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هذه العملات المعدنية. ورغم أن الوزارة لم تُقدر قيمتها، إلا أن تقارير بثتها وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنها قد تساوي ملايين الدولارات.

ويجدر بالذكر، أن المسرح التاريخي افتُتح في العام 1807، أي قبل تحويله إلى سينما ومن ثم إغلاقه في العام 1997. كما أنه لا يقع بعيداً عن منطقة "Novum Comum"، حيث أوضحت الوزارة أن أعمالاً فنية أخرى قد تواجدت فيها.

ويُعد هذا الاكتشاف واحداً فقط من بين العديد من الاكتشافات للعملات المعدنية الرومانية في السنوات الأخيرة.

وفي العام 2016، عثر علماء الآثار على عملة ذهبية نادرة عمرها ألفين عاماً في القدس. وقد اُكتشفت في أعمال حفريات جرت في جبل صهيون، جنوب البلدة القديمة في القدس، حيث عمل فريق من جامعة نورث كارولينا شارلوت على حفريات أثرية طيلة فترة الصيف في العام 2016.

ويُذكر، أن العملة يعود تاريخها إلى الفترة بين العامين 56 و57 ميلادي، إذ تحمل وجه الإمبراطور الروماني، نيرو، الذي اشتهر بعزفه على آلة الكمان أثناء احتراق روما القديمة.

وفي العام ذاته، اكتشف فريق من علماء الآثار 10 عملات معدنية رومانية وعثمانية قديمة، كانت قد وُجدت في أنقاض قلعة في محافظة "أوكيناوا" باليابان.