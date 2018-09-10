من هي أجمل وأوسم الوجوه العربية عالمياً للعام 2018؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما تتمحور أنظار العالم نحو الأفضل، والأضخم، والأغلى. وإليكم قائمة بالمشاهير العرب المرشحين لدخول قائمتي 100 أجمل وجه للنساء و100 أوسم وجه للرجال لعام 2018!

لقد عادت قائمة أجمل وأوسم وجوه العالم هذا العام، ومن ضمنها مئات المرشحين من شتّى بقاع العالم، بما في ذلك العالم العربي.

وأعلن الناقد السينمائي ومؤسس القائمة السنوية، تي سي كاندلر، عن أسماء المرشحين في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وتتضمن لائحة 100 أجمل وجه للنساء الإعلامية الفلسطينية والروسية لينا قيشاوي من قناة الجزيرة، بالإضافة إلى محامية حقوق الإنسان الدولية البريطانية اللبنانية الأصل، أمل كلوني.

وأما لائحة 100 أوسم وجه، فتضمنت المغني المصري أحمد حسن، كما تضمنت اللائحة المغني الفلسطيني ليث أبو جودة الذي كان مرشحاً العام الماضي أيضاً.

وأُطلقت هذه القائمة منذ العام 1990، ونمت لتتحول من مشروعٍ صغير إلى ظاهرة سنوية مرتقبة.

ويؤكد الموقع الناشر لها، "ذا إنديبيندينت كريتيك"، أن القائمة ليست عبارة عن مسابقة للشعبية بين المشاهير، حيث لا تعتمد عملية اختيار المشاركين على شهرتهم أو جنسيتهم، وهي تهدف إلى تنويع الرأي العام وليس العكس.

ومن ضمن النساء العرب اللواتي أدرجن في قائمة 100 أجمل وجه العام الماضي الممثلة المصرية ياسمين صبري، والمحامية وعارضة الأزياء وملكة الجمال السابقة اللبنانية جيسيكا قهواتي.

وكان الممثل التونسي ظافر العابدين، ومقدم البرامج والكوميدي المصري شريف فايد من المرشحين العرب ضمن قائمة 100 أوسم وجه.

ومن المقرر، أن يتم إعلان الأسماء الفائزة بالقائمة النهائية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.