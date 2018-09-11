"الملكة" أحلام تفاجئ معجبيها بإطلالة جديدة من تصميمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد إعلانها عن افتتاح متجرها الإلكتروني الذي يحمل اسم "بوتيكا" في مايو/أيار هذا العام، تعود الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، بإعلانٍ جديد، إذ أطلقت حقيبة يد من تصميمها!

وأعلنت أحلام عن إطلاقها لحقيبتها اليدوية المحدودة الإصدار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وتأتي الحقيبة اليدوية بلونين، هما الأصفر والوردي.

وعن سبب اختيارها لهذه الألوان، قالت الفنانة معلقةً على مجموعة الصور التي نشرتها عبر حسابها إن "الأصفر والوردي هما من ألوان الأزياء العالمية هذا العام". وتزين الجهة الأمامية للحقيبة حرف "A" معدني ولامع.

كما أضافت المغنية متوجهةً إلى متابعيها "أتمنى أن تعجبكم أحبائي".

وفي الصور الترويجية لحقيبتها الجديدة، تتبين أحلام بإطلالةٍ مريحة وهي تمسك بحقيبتها بطريقةٍ فريدة، إذ يتواجد مقبض الحقيبة في الجهة الأمامية، لتبدو كسوار عريض عند وضع اليد فيها.

وبالإضافة إلى الحقيبة، يبيع متجرها الإلكتروني أيضاً مستحضرات تجميل، وعطور، وملابس، ومنتجات، العناية بالبشرة.