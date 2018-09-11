بين رجال يغسلون الأطباق ونساء عاملات.. فنان لبناني يبدل أدوار الجنسين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق وتخيلّت عالم يتبادل فيه الرجال والنساء أدوارهم، بحيث يضع الرجل "مريول" المطبخ، وترتدي امرأة بذلة عمل؟

ونشر الفنان اللبناني، إيلي رزق الله، سلسلة تحمل عنوان "في عالمٍ موازٍ"، بحيث يعيد فيها تصميم إعلانات قديمة ويستبدل أدوار الرجال والنساء. وإذا راودك الفضول حول الغرض من هذه السلسلة، فهي لتسليط الضوء على التمييز العنصري الذي تعاني منه النساء.

وجاءت فكرة السلسلة عندما سمع رزق الله أقاربه وهم يتحدثون أن النساء هم أفضل حالاً في المطبخ وفي أداء واجباتهم المنزلية. ورغم معرفة رزق الله أن ليس جميع الرجال يوافقون تفكير أقاربه، إلا أنه تفاجأ أنه ما زال هناك البعض منهم.

وتعود هذه الإعلانات إلى خمسينيات القرن العشرين. ولكن، شعر رزق الله أن جوهرها لا يزال إلى اليوم بين طيات النسيج الاجتماعي.

ومن هذا المنطلق، قرر الفنان اللبناني أن يُمثل النساء اللاتي يعشن في حالة إنكار ويحاولن الهروب من الواقع، وجعل الرجال يتذوقون "طعم سم تمييزهم العنصري". وبالنسبة للمعايير التي يتبعها في أعماله، فهو يختار الصور التي تعرض التمييز العنصري بشكلٍ واضح.

ويحمل رزق الله إيماناً كبيراً بالرسالة التي تقع وراء عمله، "في عالمٍ موازٍ"، إذ أوضح أن تصاميمه قد تلقت ردود أفعال جيدة على الإنترنت، كما وصلت رسالتها لجمهور واسع.