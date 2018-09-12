تليدة تامر.. هل هي أول عارضة سعودية تتصدر غلاف مجلة عالمية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أن أحبت الفنون والتصوير الفوتوغرافي، قررت عارضة الأزياء السعودية، تليدة تامر، أن تشق طريقها في عالم الموضة. وكانت خطواتها الأولى نحو العالمية عندما تصدرت صورتها غلاف مجلة "هاربر بازار" الأمريكية.

ومنذ صغرها، لطالما كانت تامر ترى صور والدتها وهي تمشي على منصات الأزياء أثناء مهنتها كعارضة. لذلك، أرادت أن تقوم بالمثل مع أطفالها في المستقبل. ويبدو أن حلمها سيتحقق بعدما قيل إنها أول سعودية تظهر على غلاف مجلة عالمية.

وحتى اليوم، لم تواجه تامر أي مصاعب كبيرة، إلا أنها تعرضت لبعض الانتقادات التي لا تتوافق مع ما تفعله. ولكنها، تحاول دوماً تجاهلها والنظر إلى الأمور الإيجابية.

وأوضحت عارضة الأزياء السعودية، ذات الـ 19 عاماً، أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة حول النساء السعوديات، إذ أشارت إلى أنهن يُقدرن الموضة. ولديهن القدرة للتعبير عن أنفسهن حتى من خلال زي العباءة.

ورغم أن تامر لا يمكنها تمثيل جميع النساء السعوديات، إلا أنها تثق بإمكانياتهن وبما يستطعن تقديمه. بالإضافة إلى أنها تتشوق لرؤية الأشخاص يعبرون عن أنفسهم بالطريقة التي يرغبون بها.

ومن بين المصممين "الأسطوريين" الذين ترغب تامر بالعمل معهم: كارل لاغرفيلد، ودوناتيلا فيرساتشي، وجورجو أرماني.