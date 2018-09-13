دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل خطر في بالك يوماً أن تشاهد فيديو موسيقي عالمي، يقوم نجمان مشهوران ببطولته، ولكن بلمسة شقيقتين بحرينيتين؟

يُعرف الفيديو باسم "إف يو ريلي لاف ناثينغ"، وهو لفرقة الروك الأمريكية، "إنتربول". ويشار إلى أنه من إخراج البحرينية، هلا مطر، التي استعانت بشقيقتها المديرة الإبداعية، هند مطر، لتنسيق أزياء شخصيات الفيديو.

ويشارك في بطولة الفيديو الممثل الأمريكي، فين ويتروك، وبطلة سلسلة فيلم "توايلايت"، كريستين ستيوارت. إذ أوضحت الأختان أن الممثلين "موهوبين للغاية، ويفهمان دورهما على الفور، لذا توجيههما كان سهلاً".

وصُور الفيلم في مدينتي مكسيكو، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى مطعم "جونز هوليوود". وإذا كنت تتساءل حول الرؤية الفنية وراء التصوير في هذا المطعم، فالسبب يعود إلى تاريخه الهوليوودي وأجواء الـ "روك أند رول" التي بحثت الشقيقتان عنها.

ومنذ المرحلة الأولى لكتابة نص الفيديو الموسيقي، فكرت الأختان بستيوارت، فوصولهما لهذه الممثلة لم يكن مجرد صدفة، إذ تمكنا من التواصل مع وكيل أعمالها.

ويُشار إلى أن الأختين قد عملتا على فيلم وثائقي مع فرقة "إنتربول"، العام الماضي. كما تحدثتا مسبقاً حول إخراج فيديو موسيقي للفرقة.

وبالنسبة لأزياء الفيديو الموسيقي، أرادت المديرة الإبداعية، هند مطر، أن تستخدم أقمشة غنية ولامعة. إذ استعانت بملابس لمصممي أزياء، منهم كريستوفر كين، وشارون واشوب، وانطونيو ماراس، بالإضافة إلى بوتيغا فينيتا.

وتمثلت التحديات التي واجهت المخرجة، هالة مطر، بإرشاد جميع الأدوار الثانوية خلال فترة محدودة من الوقت، تصل إلى 8 ساعات. وبالنسبة إلى هند، فقامت بدور تنسيق الأزياء لأكثر من 40 شخصية في الفيديو الموسيقي.

وعبرت الشقيقتان عن شعورهما بالامتنان "للتعليقات الإيجابية التي تلقيناها من الفرقة والممثلين والجمهور، بالإضافة إلى التغطية الصحفية". ويُذكر، أن الفيديو الموسيقي حقق أكثر من مليون مشاهدة.