3 أفلام عربية تمثل بلادها رسميا في سباق الأوسكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبل حلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الموعد النهائي لتقديم الأفلام التي ستمثل بلدانها في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، قدمت حتى الآن 3 دول عربية أسماء هذه الأفلام.

فقد أعلنت مصر أن فيلم "يوم الدين"، للمخرج أبو بكر شوقي، سيكون الممثل الرسمي لها في سباق الأوسكار هذا العام.

ويحكي الفيلم قصة رجل مصاب بالجذام يذهب برفقة رفيقه في رحلة عبر مصر للبحث عن عائلته. وكان الفيلم قد عرض في مهرجان كان السينمائي هذا العام، وحاز على ردود أفعال رائعة.

وسيكون العرض العربي الأول له في مهرجان الجونة السينمائي نهاية هذا الشهر، كما سيعرض في دول عربية لاحقا.

البلد الثاني الذي أعلن عن فيلمه الرسمي هو العراق، الذي اختار فيلم "الرحلة" للمخرج محمد الدراجي، ويحكي الفيلم قصة فتاة على وشك أن تفجر نفسها، وتحتجز موظفا في محطة القطار رهينة لديها.

ومن فلسطين، أعلن عن اختيار فيلم "اصطياد أشباح" للمخرج رائد أنضوني ليكون الممثل الرسمي لها في سباق الأوسكار. ويحكي الفيلم قصة رحلة إعادة استكشاف ملامح السجن القديم لبعض السجناء الفلسطينيين في السجوم الإسرائيلية وتمثيل القصة التي عاشوها بين جدران المعتقل.

يذكر أن لجنة ستختار تسعة أفلام تصل للقائمة القصيرة في السباق، على أن يتم الإعلان لاحقا عن 5 أفلام ستصل إلى القائمة النهائية، ليتم اختيار الفيلم الفائز منها في الحفل الذي سيقام يوم 24 فبراير/ شباط 2019.