هل ستصبح هذه اللوحة الأغلى ثمناً لفنان على قيد الحياة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ستكون لوحة معروفة للفنان البريطاني، ديفيد هوكني، على موعد مع كسر الرقم القياسي للعمل الأغلى ثمنا لفنان لا يزال على قيد الحياة تباع في مزاد على الإطلاق.

فمن المقرر أن تباع لوحته "(Portrait of an Artist (Pool with Two Figures" في دار كريستيز مقابل 80 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.

والرقم القياسي الحالي مسجل باسم جيف كونز عندما بيعت لوحته "بالون الكلب"، مقابل 58.4 مليون دولار في عام 2013.

ووصف المدير المشارك لقسم الفن المعاصر في دار كريستيز، أليكس روتر، لوحة هوكني التي رسمها في عام 1972 قائلاً إنها "واحدة من تحف العصر الحديث الرائعة".

وأضاف روتر في بيانٍ أنه "تتجلى عبقرية ديفيد هوكني كفنان بشكلٍ كامل في هذه اللوحة الهائلة؛ فهو يرى أنها تلخص المشهد المثالي لحمام السباحة وبالإضافة إلى التعقيدات المتواجدة ضمن العلاقات الإنسانية".

ويعتبر هوكني، الذي يبلغ من العمر 81 عاماً واحداً من أكثر الفنانين شهرةً في العالم، إذ حضر أكثر من مليون زائر معرضه الأخير الذي استضافه "تيت مودرن"، ومتحف "المتروبوليتان" للفنون، ومركز بومبيدو في عام 2017 و2018.

ويبلغ سجله الحالي في المزاد 28.5 مليون دولار.

وتعد حمامات السباحة واحدة من مصادر إلهامه منذ انتقاله لأول مرة إلى كاليفورنيا من إنجلترا في عام 1964، حيث قال لـCNN في عام 2017: "كنت دائماً أحب حمامات السباحة وكل الخطوط المتعرجة التي تصنعها. وإذا قمت بتصويرها، يعمل ذلك على تجميدها، بينما إن كنت تستخدم الطلاء، يمكنك الحصول على خطوط متعرجة متراقصة".

وتُظهر لوحته، "(Portrait of an Artist (Pool with Two Figures"، شاباً يقف على حافة بركة سباحة وهو ينظر إلى شخصٍ يسبح وهو مغمور تحت الماء.وبنى هوكني السباح على عشيقه السابق الذي انفصل عنه قبل عام، الفنان بيتر شليزنجر من كاليفورنيا.

وستعرض اللوحة في هونغ كونغ، ولندن، ولوس أنجلوس قبل عرضها في دار كريستيز في الـ15 من نوفمبر/تشرين الثاني.