صورة الملكة إليزابيث ومطبوعات بانكسي للبيع في هذا المزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت من محبي المزادات، فإن الفنان البريطاني، كريس ليفين، سيعرض مجموعة من أعماله بمزاد بيع تحت اسم "Made in Britain"، في دار "سوثبي للفن البريطاني الحديث".

ومن القطع التي سيشملها المعرض: صورة زهرية اللون للملكة إليزابيث، وتمثال جريء للفنان ريتشارد هاميلتون، الذي يتضمن أسناناً زائفة، بالإضافة إلى 3 مطبوعات لفنان الغرافيتي المجهول، بانكسي.

وتظهر الملكة إليزابيث الثانية في صورة "Accidental Masterpiece"، التي يعود تاريخها إلى العام 2008. إذ تظهر الملكة في وضعية هادئة وبعينين مغلقتين. ومنذ ذلك الحين، نُشرت أعمال ليفين بأحجام ونماذج مختلفة. ويشار إلى إحدى هذه الصور قد وصل سعرها إلى 244 ألف دولار في مزاد العام 2017.

وبالنسبة إلى القطعة المعروضة، فهي أُنتجت في العام 2015، كما أنها مؤلفة من شاشة حريرية متعددة الألوان مع وضع قطع من السواروفسكي عليها يدوياً. ومن المتوقع، أن تبلغ قيمتها حوالي 130 ألف دولار.

ويعود تاريخ مطبوعات الفنان بانكسي إلى الفترة بين العامين 2004 و2005. ويشار إلى أن هذه الإصدارات محدودة، كما أنها مطبوعة بتقنية الشاشة الحريرية على نسيج من الورق. ومن المتوقع، أن تباع مطبوعة "Gangsta Rat"، وهي الأكثر أهمية، بمبلغ 33 ألف دولار.

وفي مقابلة عبر البريد الإلكتروني، أوضح الأخصائي في معرض "سوثبي للفن البريطاني الحديث" ورئيس المزاد للبيع، روبن كودرون ستيوارت، أن الكثير يستبعد احتمالية امتلاك عمل للفنان بانكسي بسبب ثمنه الباهظ. ولكن، أضاف أنه بإمكانك امتلاك مطبوعات الفنان بثمن أقل.

ويشمل المعرض 6 أعمال للرسام الراحل وفنان الكولاج، ريتشارد هاميلتون. ومن بين أعماله الأكثر غرابة هي "The Critic Laughs"، التي يعود تاريخها إلى الفترة بين العامين 1971 و1972. ويُذكر، أنها مصنوعة من فرشاة أسنان كهربائية وأسنان زائفة، بالإضافة إلى صندوق أسود موقع من قبل الفنان.

ويتضمن مزاد البيع أعمالاً لفنانين آخرين، منهم مايلز ألدريدج، ودامين هيرست، وإيان دافينبورت، بالإضافة إلى ديفيد هوكني، الذي تصدر عناوين الصحف في الآونة الأخيرة بسبب لوحته "portrait of an artist (pool with two figures)"، إذ من المقرر أن تكسر الرقم القياسي لسجل المزاد.