شباب إيران يعيدون إحياء تقاليد طبلة قديمة من خلال "إنستغرام"

View this post on Instagram

بداهه نوازی سرکار خانم نساج پور از اساتید تنبک آموزشگاه آزاد موسیقی عارف روزحضور:پنجشنبه ها @mahsanasajpour @aref.music.institute #مهسا_نساج_پور #تنبک#تمبک‎#تنبکنوازی#تکنوازی_تنبک#تنبکنوازی_مدرن#موسیقی_سنتی#تنبکنوازان_آموزشگاه_عارف_اصفهان #tonbak#tombak#tonbak_navazan_isfahan#arefmusicinstitute#youtube