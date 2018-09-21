من "رامبو" إلى "الزعيم".. إليكم أبرز ضيوف مهرجان الجونة السينمائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انطلقت مساء الخميس الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بحضور عدد من نجوم السينما وصناعها عربيا وعالميا، وانطلق المهرجان بعرض الفيلم الفرنسي The Freshmen، وهو من إخراج توماس ليتلي.

ويحتفي مهرجان الجونة هذا العام بمجموعة من الأفلام وصناع السينما من حول العالم، ومن أبرزهم الممثل البريطاني كليف أوين، والنجم العالمي سلفستر ستالون، والممثل الأمريكي أوين ويلسون.

أما من صناع السينما المصريين والعرب، فتضمنت القائمة الطويلة من الحضور كلا من عادل إمام، ويسرا، ونادية الجندي.

وخلال هذه الدورة، سيعرض أكثر من 70 فيلما من دول مختلفة، من أبرزها فيلم "يوم الدين"، الذي نافس على إحدى جوائز مهرجان كان السينمائي.

كما تتضمن قائمة العروض مجموعة من الأفلام العربية التي كان لها حضور قوي مؤخرا في مهرجانات عالمية كبيرة، مثل فيلم "يوم أضعت ظلي"، للمخرجة سؤدد كعدان، وفيلم "مفك" للمخرج الفلسطيني بسام الجرباوي.

ويقدم المهرجان مجموعة من الجوائز لأفلام فائزة في فئات هي مسابقة الفيلم الطويل، والفيلم الوثائقي الطويل، والفيلم القصير وجائزة "السينما من أجل الإنسانية”.

وخلال حفل افتتاح المهرجان لوحظ غياب عدد من نجوم السينما الذين حققت أفلامهم إيرادات كبيرة في شباك التذاكر المصرية وآخرون ممن تركوا بصمة لهم في السينما ومن أبرزهم محمد رمضان، وأحمد حلمي، ومحمد هنيدي، وهند صبري، وكريم عبدالعزيز وغيرهم.

وفي قسم العروض الخاصة، يعرض فيلم "المهاجر" للمخرج المصري الراحل يوسف شاهين، ضمن عروض أفلام أخرى.