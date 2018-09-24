مصور سعودي يلتقط صورة تُثير "الدهشة" لإقليم سدير بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تظن لوهلة أن هذه مجرد صورة لقسمٍ ما من خريطة العالم، ولكن إن نظرت عن قرب، فهي في الحقيقة صورة جوية التقطها مصور سعودي لتجمع المياه في سد الروضة في إقليم سدير في المملكة العربية السعودية.

اتجه المصور السعودي عبد الرحمن سعد البريه، نحو سد الروضة في إقليم سدير ليلتقط مشهداً اعتبره "نادراً" باستخدام طائرة بدون طيار.

وفي الصورة الجوية، يمكنك أن ترى ظلال قطيع من الإبل على أراضي جافة تعانقها مياه متجمعة زرقاء ومتلألئة.

وتبين هذه الصورة ميزة إقليم سدير في الاحتفاظ بمياه الأمطار بعد فترات طويلة جداً من هطولها، إذ قال المصور لموقع CNN بالعربية إن المياه في الصورة ناجمة عن "أمطار العام الماضي".

وتوجه المصور عبد الرحمن سعد البريه، الذي ينحدر من إقليم سدير، إلى السد بسبب إعجابه بمنظر سيل المياه الذي لا يتوقع أي شخص أن يراه في هذا الوقت. وذلك بسبب كون السعودية في موسم الصيف حالياً، وبالإضافة إلى عدم هطول الأمطار منذ 5 أشهر تقريباً، وفقاً لما ذكره.

ورغم التقاط البريه لصورة المياه المتجمعة في بداية أغسطس/آب من هذا العام، إلا أن ذلك لم يمنع ردود الفعل المندهشة تجاه الصور حيث "شعر الكثيرون بإعجاب شديد إلى درجة أن بعضهم لم يتوقع أن الصورة اُلتقطت في الفترة الأخيرة".

ويغطي إقليم سدير، الذي يقع بين الصقيم والرياض، مساحةً تتناثر عليها العديد من المدن والقرى.

ويُعرف إقليم سدير بمزارعه، وأريافه، وقراه التراثية التي تجذب العديد من الأشخاص بفضل الفعاليات السنوية المنظمة فيها بمناسبة اليوم الوطني والأعياد الرسمية.

ويشير البريه إلى أن اسم "سدير" قد يكون مشتقاً من كون المنطقة مغطاة بأشجار السدر بشكلٍ كبير.

وشاركت صور البريه في العديد من المعارض على المستوى المحلي والدولي، كما أنه حائز على عدة جوائز مثل جائزة الملك فهد روح القيادة، وجائزة ألوان السعودية.