الملكة رانيا بإطلالة من توقيع هذا المصمم اللبناني.. فمن هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لطالما تميزت الملكة رانيا بإطلالاتها، وكانت قد تألقت مؤخراً في فستان أسود اللون من توقيع المصمم اللبناني، حسين بظاظا.

وارتدت الملكة الفستان أثناء لقائها بعدد من داعمي مؤسسة نهر الأردن من الولايات المتحدة، وذلك على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والفستان هو من مجموعة "Lili" التي أطلقها المصمم في خريف وشتاء 2018. ويتميز الفستان الحريري بلونه الأسود وكميه الطويلين من الدانتيل الأبيض. ويتزين أيضاً بلمسة من لون المخمل الأخضر الداكن، وطيات حمراء مخفية على الجانبين.

وتواصل مصمم أزياء الملكة مع بظاظا واختار الفستان من مجموعة قطع مختلفة. وعن إطلالة الملكة النهائية، فنسقت الفستان مع حذاء وحقيبة من اللون ذاته.

وأعرب بظاظا، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، عن شعوره بالبهجة لمجرد رؤية تصميمه على الملكة، إذ قال: "لطالما بدت الملكة رائعة بأناقتها، وهي بلا شك تجعل تصاميمي أكثر ملوكية".

وهناك قصة وراء كل تصميم لبظاظا، وبالنسبة إلى فكرة مجموعة "Lili"، فجاءت من "نقص الإلهام". إذ كانت تصميماته في البداية ذات ألوان محدودة، ولكنها سرعان ما أصبحت أكثر بهجة.

وهذه لم تكن المرة الأولى التي ارتدت فيها الملكة من تصميمات بظاظا، إذ ارتدت من مجموعة الخريف والشتاء عام 2015. بالإضافة إلى مجموعة صيف وربيع العام 2017. ويُذكر أن العديد من الفنانات ارتدتن أزياء المصمم اللبناني، مثل بلقيس، وأحلام، ونانسي عجرم، ونادين نسيب نجيم.