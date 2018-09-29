مهرجان الجونة السينمائي يعلن جوائزه... القائمة الكاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت في مهرجان الجونة مساء الجمعة أسماء الفائزين بجوائز مسابقة المهرجان، ولعل من أبرز الفائزين فيلم "يوم الدين" للمخرج المصري أبو بكر شوقي، والذي حاز على جائزتي أفضل فيلم عربي طويل وأفضل فيلم في جائزة سينما من أجل الإنسانية.

وإليكم القائمة الكاملة للجوائز:

جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل:

"يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي

جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل:

A Land Imagined سيو هوا يو

جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم روائي طويل:

Ray and Liz للمخرج ريتشارد بيلينغهام

جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم روائي طويل:

"الوريثتان" للمخرج مارسيلو مارتينيزي

جائزة أفضل ممثلة:

جوانا كوليغ عن دورها في فيلم "حرب باردة"

جائزة أفضل ممثل:

محمد ظريف عن دوره في فيلم "ولدي"

جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي طويل:

"عن الآباء والأبناء" للمخرج طلال ديركي

جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي طويل:

Aquarela للمخرج فكتور كوسافوسكي

جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم وثائقي طويل:

"عن الآباء والأبناء" للمخرج طلال ديركي

جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم وثائقي طويل:

The Swing للمخرج سيريل عريس

جائزة أفضل فيلم عربي قصير:

"ما تعلاش عن الحاجب" للمخرج تامر عشري

جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير:

"بطيخ الشيخ" للمخرجة كوثر بن هنية

جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير:

Judgement للمخرج ريموند غواتيريز

جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم قصير:

"أغنيتنا للحرب" للمخرجة هوانيتا أونزاغا