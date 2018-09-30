بعد سفره بهدف الدراسة.. سعودي يدخل مجال عرض الأزياء صدفة في طوكيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مجال عرض الأزياء لم يكن من ضمن مخططات السعودي يزيد أحمد لدى سفره إلى اليابان، إذ كانت دراسة علوم الكمبيوتر في مدينة طوكيو هي هدفه الأساسي، ولكن سرعان ما تلقى عروضاَ عشوائية من أشخاص في الشارع، كانت قد دفعته إلى القيام بخطواته الأولى في هذا المجال.

ومع مرور الوقت، تحول عرض الأزياء بالنسبة لأحمد من صدفة إلى قرار، إذ قدم السعودي، 22 عاماً، إلى تجارب أداء مختلفة، ولكنه كان "محبطاً" بعض الشيء حينما تلقى الرفض في مرات عديدة.

ورغم الصعوبات التي واجهها أحمد، إلا أنه استطاع أخيراً شق طريقه في مجال الموضة، وذلك بعدما تبنته وكالة خاصة لإدارة أعماله.

وظهر أحمد كعارض أزياء في مجلات عدة، وآخر أعماله هي مشاركته بعرض الأزياء بأسبوع الموضة في طوكيو في العام 2018. وتلقى بعدها عروض عمل مختلفة من شتى الوكالات التي تعتني بعارضي الأزياء.

أما عن ردة فعل المجتمع السعودي حيال وجود عارض أزياء شاب، فيقول أحمد إنه لم يكن هناك ردة فعل موحدة، إذ برأيه يتكون المجتمع السعودي من جماعات ذات أفكار وردود فعل مختلفة. لذا، لم يخل الأمر من التعليقات السلبية التي واجهته خلال مشوار عمله.

وبدوره، كان يتجاهل عارض الأزياء السعودي هذه التعليقات كونها لا تجمع بينه وبين صاحبها أي نقاط مشتركة، مثل حب الأزياء أو التصوير.

ويبقى أحمد على يقين بأن كل شخص معجب بأعماله، سيتمكن من الوصول إليه بطريقة أو أخرى، وهذا ما لمسه خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية. إذ تمكن من التعرف إلى جماعة قليلة من الأشخاص المهتمين في هذا المجال.

وأعرب عارض الأزياء السعودي عن سعادته الشديدة لاستضافة السعودية أسبوع الموضة هذا العام، إذ يحلم أحمد أن يكون جزءاً منه في يوم من الأيام.

ويُذكر، أن عارض الأزياء السعودي يعمل حالياً على إطلاق علامة تجارية خاصة بالملابس، ويشعر أحمد أن هذه الخطوة ستكون نقطة انطلاقته الحقيقية. كما يطمح أيضاً إلى إقامة معارض للصور التي يلتقطها، ومن المحتمل أن يعمد إلى دمج الخيارين معاً في النهاية.