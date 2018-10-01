دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجلّت لوحة رسمها الفنان الصينى الفرنسي، زاو وو كي رقماً قياسياً، بعد أن بيعت مقابل 65 مليون دولار، الأحد، في أحد أكبر المزادات الفنية الآسيوية على الإطلاق، وأصبحت أغلى لوحة تُباع في مزاد في هونغ كونغ، وفقاً لدار المزادات سوثبيز.

وبالإضافة إلى بيع لوحة "جوان – أكتوبر 1985"، تألقت الأمسية بالعديد من الأعمال الفنية التي حطّمت الأرقام القياسية، إذ بيع خلالها العديد من الأعمال الفنية التي بلغ مجموع قيمتها 200 مليون دولار.

02:42 لما تكلف الأعمال الفنية هذه المبالغ الطائلة؟ الجواب هنا..

وقد سُميت اللوحة، التي يبلغ طولها 10 أمتار، "جوان – أكتوبر 1985"، أي "يونيو – أكتوبر من العام 1985"، تيمناً بالفترة الزمنية التي أكمل زاي العمل عليها. وقد بيعت اللوحة الزيتية التي احتفظت بأغلى سعر خلال المزاد، مقابل ضعفي آخر لوحة بيعت لزاو، الذي توفي في العام 2013.

وولد زاو في بكين قبل انتقاله للعيش في باريس بعد الحرب العالمية الثانية، ويشتهر بدمج تقنيات الرسم الصينية الكلاسيكية مع الأساليب التجريدية في الفن الحديث الغربي. ووفقاً لباتي يونغ، رئيسة مزادات سوثبيز في آسيا، فإن نتائج المزاد الأخير، تجعل من زاو "ملك الرسامين الآسيويين للوحات الزيتية".

كما تضمن المزاد أيضاً بعض الأعمال الغربية، والتي بيعت كلها مقابل 33.2 مليون دولار، وعلى رأسها لوحة "بوست دوم لوري" للفنان بابلو بيكاسو، تبعتها مجموعة أعمال لفنانين أوروبيين وأمريكيين أمثال جوان ميتشل، وجيرهارد ريختر، وأنيش كابور، وKAWS.