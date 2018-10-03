دريد لحّام في رحلة سينمائية من دمشق إلى الاسكندرية عبر حلب

دمشق، سوريا (CNN) -- اعتبر الفنّان السوري دريد لحّام أنّ آخر أحلامه الكبيرة تحققت بعرض فيلم "دمشق...حلب" في العاصمة السورية دمشق مؤخراً، قُبَيلَ افتتاحه لفعاليات الدورة الـ34، من مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ومشاركته في مسابقة "نور الشريف للفيلم العربي" بالمهرجان الذي يمتد بين 3 و9 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018.

ويشهد هذا الفيلم عودة الفنّانة السورية صباح الجزائري للوقوف أمام الكاميرا إلى جانب دريد لحّام، بعد قرابة 38 عاماً على مشاركتها معه ببطولة المسرحية السوريّة الشهيرة "كاسك يا وطن".

"دمشق...حلب"؛ من إنتاج المؤسسة العامّة للسينما، عن نص للكاتب تليد الخطيب، ويشارك في بطولته: سلمى المصري، عبد المنعم عمايري، كندة حنّا، ناظلي الروّاس، شكران مرتجى، علاء قاسم، ربى الحلبي، وغيرهم من الممثلين.