في دبي.. "روبرتو كافالي" تخرج عن إطار الأزياء وتدخل عالم العقارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من منا لا يعلم دار الأزياء المشهورة "روبرتو كافالي"، ولكن هل كنت تعلم أن هذه الدار تضع بصماتها التصميمية في عالم الفنادق بدبي؟

وعرضت "روبرتو كافالي" عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، لمحة حصرية حول أول فندق من سلسلة فنادق "أيكون"، الذي سيحمل لمسات كافالي في ديكوراته الداخلية.

ويأتي هذا الفندق بالتعامل مع شركة "داماك العقارية"، كما سيتم الإعلان عن البدء في العمل على هذا الفندق في مطلع العام 2019. وبالنسبة إلى تصميمه، فهو يعكس تشكيلة الدار الفلورنسية لموسم وربيع العام 2019. وسيضم الفندق، من فئة الـ 5 نجوم، 220 غرفة مجهزة بتصاميم كافالي. كما سيشمل بركة سباحة بالإضافة إلى مرافق ضيافة، ومجلس خاص، وجناح عرائس، بالإضافة إلى العديد من المطاعم.

ويُذكر، أن هذا التعامل بين الطرفين ليس الأول من نوعه، إذ أعلنت داماك عن تعاونها مع كافالي في العام 2017. ويُشار إلى أنه أُطلقت فيما سبق فلل "جاست كافالي"، وهي الأولى من نوعها، إذ سجلت هذه العلامة دخولها قطاع العقارات الفاخرة في دبي.