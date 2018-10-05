مصر ضيفة شرف مهرجان مالمو للسينما العربية.. فمن أبرز الضيوف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنطلق اليوم الجمعة في مدينة مالمو السويدية فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان مالو للسينما العربية بمشاركة مجموعة من الأفلام المتنوعة بين الروائي والوثائقي والقصير.

الدورة، التي تستمر حتى 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ستفتتح أولى لياليها بفيلم "طلق صناعي" للمخرج خالد دياب، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل مبنى السفارة الأمريكية في القاهرة، حين يبتكر زوجان طريقة فريدة لاقتحام السفارة، وإنجاب طفلهما هناك، أملا في الحصول على الجنسية الأمريكية.

وستكون السينما المصرية ضيف شرف على دورة المهرجان هذا العام، حيث ستعرض 5 أفلام مصرية طويلة، وفيلم وثائقي، وفيلمان قصيران.

وفي إطار دورة هذا العام، سيتم تكريم الفنان السوري محمد خير العليوي، الذي برع في فن الدوبلاج، وقدم الكثير من الأعمال الموجهة للأطفال، إلى جانب دوره الكبير في مسرح الحكواتي.

وتقدم الدورة الحالية من مهرجان مالمو، كما في كل عام، مجموعة من الجوائز من أبرزها مسابقتا الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، ومسابقتا الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة.

ومن أبرز النجوم الذي أكدوا حضور دورة هذا العام من مهرجان مالمو، أحمد الفيشاوي، وشيرين رضا، ومنة شلبي، التي ستكون أيضا عضو لجنة تحكيم.