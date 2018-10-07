باعتبارها مدينة "عالمية".. مصور سعودي ينقل "حكايا" مكة الإنسانية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يدرس التصوير الفوتوغرافي أكاديمياً، ولكن المصور السعودي ماجد الأهدل، "يستعير من المصور عينيه، ومن المشاة أقدامهم، ومن الكاتب أقلامه، ومن الباحث قدرته على التساؤل الحرِّ، ومن الإنسان روحه التوّاقة" بحسب ما ذكر.
ولطالما جذبت عدسة الأهدل، كل ما يثير التساؤل والدهشة والدمعة، فهو لا يمنع نفسه من "تطويق اللحظات التي تكشفها أقدامه".
وشرح الأهدل أن العلاقة بين عيني المصور وأقدامه ينبغي أن تكون وثيقة، مشيراً إلى أن "الأقدام مطايا الأسئلة، والعيون مفتاح الأجوبة". وإذا كان في الأماكن التي يزورها المصور "كثافة" في المشاهد، فهو يعود إليها لتصيد لقطاتها.
ولا ينشر الأهدل الصور الجميلة فحسب، وإنما يعرض قصصاً إنسانية بطريقة بلاغية. فهو يصادق الأشخاص أولاً، ويصل إلى قلوبهم قبل رفع كاميرته في وجوههم. إذ قال "التفتوا حولكم.. فهناك الكثير مما يمكن أن يُحكى". وفي بعض الأحيان، يرفض العديد منهم التصوير رغم المحادثات الطويلة التي كان يجريها معهم، فوصف المصور السعودي الأمر بالـ"أرزاق".
وفي بعض الأحيان، يخطط المصور الأماكن التي يرغب التصوير فيها، ولكنه عادة ما يحب اتباع القدر. ويعتقد الأهدل أن الصورة الجيدة هي التي تحمل معاني مختلفة، سواء عن مدينة المصور أو ثقافته، والأشخاص من حوله، وقصصهم، وعاداتهم.
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" زوجان باكستانيان، بعد أن أفسدتُ عليهما لحظة عاطفيةً أثيرةً ، كانت الزوجة واضعةً رأسها على كتف زوجها، و الزوج يميل برأسه على رأسها في حنان ظاهر، ينظران للحرم، و يتهامسان في حب. شدّني المنظر، فطار له قلبي، لكن الحصى الصغير الذي يفرش الاستراحة أبى إلا أن يشي بخطواتي، و يُعلمهما باقتراب غريب. المنظر من هذه الاستراحة بديع، ترى منه حي جبل النور، الذي يفرش الوادي بين جبل النور و جبل ثبير (ثبير الأثبرة، الذي يظهر في الصورة). يقع أمام هذه الاستراحة (خلفي مباشرةً) خزّان محفور في الجبل لحفظ مياه الأمطار قديمًا، ذكره رفعت باشا عام (١٣١٨هـ) في كتابه النفيس "مرآة الحرمين" و ذكر هذه الاستراحة في معرض حديثه عن غار حراء، يقول: " .. قبل أن نصل إلى قنّة الجبل، بثلاث دقائق، وجدنا خزَّانًا نُحِتَ بالجبل لحفظ مياه المطر، يبلغ طوله ٨ أمتار في عرض ٦ و عمق ٤، و له درجٌ للوصول إلى قاعه، و كان خاويًا من الماء، ووجدنا بجانبه امرأةً عربيّة تصنع القهوة و الشاي للزائرين و تبيعها بالثمن، و قد تناولنا من شايها و قهوتها، و فرشتْ لنا بساطًا من الصوف، و مكثنا في حضرتها نصف ساعةٍ، و نقدناها الثمن مضاعفًا مكافأةً على ما قدّمتْ.." أما اليوم فالخزان مملوء بالنفايات حتى أنفه، و لم تطب نفسي لأخذ صورة له. #VSCO #Makkah #Hira'a #JabalNoor #MajedWalks
ويعتبر الأهدل أن التصوير هو بمثابة تجميد للزمن وحبس الظل، فاللقطات الجميلة لا تموت، كون "الأرواح فيها تبقى حية وإن غابت الأجساد".
وعن سبب تصوير الأهدل في مدينة مكة بالتحديد، فأشار إلى أنها مدينة عالمية تُعرف بـ "قداستها، وأهلها، وآثارها، وجبالها، وثقافتها التي تصهر جميع العناصر، والتعايش الذي تسطّره من قرون غابرة، ومشاعر الناس تجاهها".
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"أيها العبد، اخلع أربابك، واقطع أسبابك، وانخلع عن الربوبيّة، وتمرّغ في العبوديّة. سرْ في فلاة الحبّ، وإذا دستَ على شوك الشوق، فحكَّ قدمك في الأرض ولا تلتفت، فقد أهلك من كان قبلكم كثرة التّلفّت. أيها العبد، أدر خدّك عن ملاحاة أهل السؤال، واترك مجالس أهل التدبير، وصاحب الفقراء، فإنهم أهل توكّلٍ وحسن ظن. أيها العبد، العين التي لا تدمع لا تراني. الدموع مجالي الوجوه، والوجوه مجالي الأسرار. أيها العبد، ما استقبلتَ الدنيا إلا جعلتها همّك، وما جعلتها خلف ظهرك إلا كفيتك إياها، وقبّضتُكَ أوهاقها. أيها العبد، الصلاةُ طُهرةٌ للقلوب من أدناس الذنوب، ومرقاةٌ للأرواح وصلةٌ بالحق.." -هاتف
وكان الأهدل قد صور خارج السعودية، ولكنه يعتبر أن الأولوية هي للقصص التي تنتجها الثقافات العربية. ويرغب في التقاط الصور في جميع البلدان العربية، منها مصر والمغرب. ومن المخططات المستقبلية للمصور السعودي، جمع هذه الحكايا وخبايا الزوايا في كتاب خاص.