باعتبارها مدينة "عالمية".. مصور سعودي ينقل "حكايا" مكة الإنسانية

الحاج شكري الشيخ من محافظة البحيرة، سألته عن سر "الصَّفنة" فقال: بالي سرحان مع عيالي في مصر. من #جولة_فون_ارت بمكة المكرمة، أجياد (بير بليلة). #makkah #phonartwalk #iphonography #vsco