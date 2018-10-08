بالصور.. إليك أبرز 10 سيارات فاجأت العالم بتصاميمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواجه صناعة السيارات تغييرات كبيرة، ففي المستقبل المنظور، ستتنوع السيارات بين الكهربائية والمستقلة تماماً. وقد تتمتع التقنيات الجديدة بدور في تغيير شكل السيارة الذي يعرفه الجميع.

وعادة، ما ينظر الأشخاص إلى السيارات القديمة لتعطيهم الإلهام ويبحثون عن طرق جديدة لتصميم سيارات أكثر إبداعاً. وإذا كنت من محبي السيارات، خاصة الغريبة من نوعها، إليك 10 سيارات فاجأت العالم بتصاميمها.

وصمم هارلي جي إيرل، سيارة "Buick Y-Job"، إذ رُفع الستار عنها في العام 1938. وتعد أول سيارة مبتكرة في العالم، قامت شركة كبيرة بتصنيعها. وتتميز بسقفها ونوافذها الكهربائية، بالإضافة إلى هيكلها الذي ألهم أجيالاً من مصممي السيارات.

وفي المعرض العالمي بمدينة شيكاغو، قدم المهندس المعماري والمصمم، ر. بكمنستر، فكرته عن سيارة المستقبل في العام 1933. وكانت سيارة "Dymaxion" تشبه السمكة المنتفخة، ولكنها تتميز بكفاءة وقودها وسرعتها العالية. ورغم أنها لم تدخل قطاع الإنتاج، إلا أن بكمنستر قد صمم نموذجاً على أرض الواقع.

واُستوحيت سيارة "GM Firebird" من الابتكارات الحديثة في مجالي السفر الجوي والفضائي. إذ تعمل بواسطة التوربين الغازي، وكانت قد رفعت شركة "جينيرال موتورز" الستار عن أول ثلاثة نماذج من هذه السيارة في العام 1953.

وجاء تصميم سيارة "Lamborghini Marzal" من قبل مارشيلو غانديني، وهي أحد أقدم السيارات المتأثرة بالتصاميم الإيطالية حتى ثمانينيات القرن الماضي. وما زالت هذه السيارة واحدة من أبرز المفاهيم المبتكرة في تاريخ السيارات.

وتمتاز سيارة "فيراري مودلو" بتصميمها الهندسي الذي لا مثيل له. وكانت قد صُممت من قبل بينوفارينا باولو مارتن، إذ ترتفع عن الأرض علو 37 بوصة، وتتمتع بمحرك (V12) الكبير. ويقال إن عجلات السيارة تزيد سرعتها عن 350 كيلومتراً في الساعة.

ومن "فولكس فاجن غولف" إلى "فيات باندا"، صمم جيورجيتيو جيوجيارو السيارات لملايين الأشخاص. ولكن، تعد "مازيراتي بوميرانج"، من أحد التصاميم الأكثر ميزة. وظهر مفهوم هذه السيارة المبتكرة لأول مرة في العام 1971، وكان أول نموذج يظهر قبل أزمة النفط التي أثرت على صناعة السيارات فيما بعد.

أما سيارة "أودي" والتي كان البعض يعتبر أنها تتمتع بعلامة تجارية تقليدية، فقد تغير الأمر حينما قدمت الشركة الألمانية سيارة "Avus Quattro" في طوكيو، التي تستخدم الألمنيوم بشكل كامل.

وفي العام 1999، صمم مارك نيوسون سيارة "فورد 021C"، وهي تتميز بتصميم داخلي مرح، إذ تشبه رسمة طفل لسيارة. ورغم أن تصميم نيوسون لمفهوم السيارة المبتكرة ظل فريداً من نوعه، إلا أن العديد من السيارات من جيل الألفية تأثرت بتصميم السيارة المرحة.

وكانت شركة تصميم الأحذية "United Nude" قد صممت هذه السيارة، ورغم أنها قد لا تناسب أذواق الجميع، إلا أنها في الواقع تظهر إمكانات لا نهاية لها في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد وصنع النماذج بنفسك. ونتيجة لذلك، قد تساهم في نهضة مصانع واستوديوهات تصميم صغيرة الحجم.