من هي نونوري "الفتاة الافتراضية" التي اقتحمت عالم الموضة والرفاهية؟

View this post on Instagram

more is more 👉🏾 lashes & life. meet-me @diormakeup @peterphilipsmakeup 💙 @dior #diorlook . . . #diormakeup #diorshow #diorskin #dioraddictliptattoo #mascaraaddict #makeup #beauty #mascara #waterproof #summer #doll #waterproofmakeup #lense #exclusiveshot #shotzdelight #photostory #photoshoot #ad #noonoouri