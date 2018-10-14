نشر الأحد ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الزفاف الملكي السابق الذي شهدته كاتدرائية القديس جورج للأمير هاري وميغان ماركل، أجرت العائلة المالكة البريطانية أيضاً مراسم زفاف حفيدة الملكة إليزابيث وجاك بروكسبانك في المكان ذاته.

وكانت الأميرة يوجيني قد ارتدت ثوباً أبيض اللون من توقيع المصمم بيتر بيلوتو، والذي كان بسيطاً في تصميمه ومزيناً بتطريزات ناعمة. كما جاء الثوب منسدلاً على كتفي الأميرة، مع فتحة ظهر على شكل حرف الـ V.

ويُقال إن الأميرة قد أجرت عملية جراحية لتصحيح عمودها الفقري وهي في الثانية عشر من عمرها. إذ تعمدت اختيار ثوب زفاف يُظهر ندبتها لدعم الأشخاص الذين مروا بظروف تشبه حالتها. واكتفت الأميرة بوضع تاج مرصع يتوسطه حجر من اللون الأخضر، وذلك دون وضع طرحة بيضاء تقليدية على شعرها.

وشارك أفراد العائلة المالكة فرحتهم في حفل زفاف الأميرة، إذ ظهرت الملكة إليزابيث بفستان يتميز باللون الأزرق الفاتح، مع قبعة متناسقة مع زيها. وبالنسبة إلى كيت ميدلتون، فارتدت ثوباً فوشي اللون وقبعة تتزين من الأعلى بوردة من اللون ذاته.

وإذا كنت تتساءل عن إطلالة دوقة ساسكس ميغان ماركل، فاتسم فستانها ومعطفها باللون الكحلي. وتألقت شقيقة الأميرة بياتريس في قميص وتنورة من توقيع المصمم "Ralph&Russo"، بينما ارتدت والدتها سارة فيرغسون دوقة يورك فستاناً أخضر اللون.