بالصور.. مشاهير يرتدين اللون الوردي من وحي حملة سرطان الثدي لهذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مثل هذا الشهر من كل عام، يتخذ الأشخاص من جميع أنحاء العالم اللون الوري كشعار للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، وذلك من أجل تقديم الدعم المعنوي ومساعدة كل شخص يعاني من هذا المرض.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، إذ أرفقته بتعليق "مشوار ما بينتسى". وكانت قد ارتدت معطفاً بلون وردي بمناسبة إعلانها عن مشاركتها في الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي.

ويُذكر، أن المطربة اللبنانية قد كشفت مؤخراً عن إصابتها وعلاجها من سرطان الثدي، إذ روت تجربتها في أغنية كانت قد طرحتها تحت عنوان "إلى كل اللي بيحبوني".

وبالنسبة إلى المحامية اللبنانية جيسيكا قهواتي، فظهرت في مقطع فيديو مع والدتها ريتا، التي تروي قصة إصابتها بسرطان الثدي في العام 2015. إذ قالت إن حلها الوحيد كان أن تكون قوية، لذا من المهم التفكير بإيجابية. وفي نظر المحامية اللبنانية، إن "السيدة القوية هي سيدة جميلة".

وشاركت الممثلة المصرية ياسمين غيث، دعمها للمصابين بسرطان الثدي، وكان ذلك واضحاً من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع "انستغرام". وظهرت غيث في الصورة وهي ترتدي قفازات ملاكمة بلون وردي. وبالنسبة إلى نظراتها، فكانت كفيلة لأن تنقل معنى عبارة "حاربي كفتاة".

وبعد محاربتها السرطان لأكثر من مرة، شاركت الإعلامية الأردنية، فاديا الطويل، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام" مع مجموعة من الأشخاص، تحيط بهم البالونات الوردية، وكتبت "الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف.. أقهريه قبل أن يقهرك".

ولم تُظهر المشاهير النساء فحسب دعمهن لحملة سرطان الثدي لهذا العام. إذ كتب الفنان اللبناني، راغب علامة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "سيدتي أختي زوجتي، جميعكن عزيزات على قلبي، لا تخفن من إجراء الفحص المبكر لـ #سرطان_الثدي، فالكشف عن أي مرض يساهم في علاجه #غردي_وردي".