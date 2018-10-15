بالصور.. مشاهير يرتدين اللون الوردي من وحي حملة سرطان الثدي لهذا العام
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مثل هذا الشهر من كل عام، يتخذ الأشخاص من جميع أنحاء العالم اللون الوري كشعار للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، وذلك من أجل تقديم الدعم المعنوي ومساعدة كل شخص يعاني من هذا المرض.
وكانت المطربة اللبنانية إليسا قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، إذ أرفقته بتعليق "مشوار ما بينتسى". وكانت قد ارتدت معطفاً بلون وردي بمناسبة إعلانها عن مشاركتها في الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي.
ويُذكر، أن المطربة اللبنانية قد كشفت مؤخراً عن إصابتها وعلاجها من سرطان الثدي، إذ روت تجربتها في أغنية كانت قد طرحتها تحت عنوان "إلى كل اللي بيحبوني".
وبالنسبة إلى المحامية اللبنانية جيسيكا قهواتي، فظهرت في مقطع فيديو مع والدتها ريتا، التي تروي قصة إصابتها بسرطان الثدي في العام 2015. إذ قالت إن حلها الوحيد كان أن تكون قوية، لذا من المهم التفكير بإيجابية. وفي نظر المحامية اللبنانية، إن "السيدة القوية هي سيدة جميلة".
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Before mom (@ritakahawaty) and I shot this video we promised each other we wouldn’t cry and try to share a really positive message of hope... Thank you @CarolinaHerrera and @havasprme for giving us this opportunity to amplify the message on your campaign’s 10th anniversary against breast cancer. On 19th October, ‘World day of the fight against breast cancer’, CH Carolina Herrera has pledged to donate a portion of all ready-to-wear sales made on that date to breast cancer associations in the region – namely @thepinkcaravan in UAE and @Zahra_KSA in KSA #CHCarolinaHerrera #CHPINK #WeWontGiveUp Special thanks to @hananwehbi @hikmatwehbi @wstudiodxb for your kindness and support 💘
وشاركت الممثلة المصرية ياسمين غيث، دعمها للمصابين بسرطان الثدي، وكان ذلك واضحاً من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع "انستغرام". وظهرت غيث في الصورة وهي ترتدي قفازات ملاكمة بلون وردي. وبالنسبة إلى نظراتها، فكانت كفيلة لأن تنقل معنى عبارة "حاربي كفتاة".
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They say fight like a............? ♀️ . @gigihadid got nothing on me!! Hehe . From my shoot for @zahrat_khaleej 📸: @cootyimagesagency . #FightLikeAGirl #WonderWoman #WonderWomanTheyCallMe #BreastCancerAwareness #BreastCancerAwarenessMonth #YasmineGhaith #ياسمين_غيث #Pinktober #October #AlwaysWearYourSmile #MyCancerDiaries
وبعد محاربتها السرطان لأكثر من مرة، شاركت الإعلامية الأردنية، فاديا الطويل، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام" مع مجموعة من الأشخاص، تحيط بهم البالونات الوردية، وكتبت "الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف.. أقهريه قبل أن يقهرك".
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الحياة قد تتعثر و لكنها لا تتوقف ... اقهريه قبل أن يقهرك ..💕💓 .. . . #فاديا_الطويل #تجربة_فاديا #الحياة_حلوة #سعادة #ايجابية #تأمل #تفاؤل #تغير #سفيرة_السعادة #سفيرة_الأمل #السعودية #الامارت #دبي #الاردن #الرياض #عمان #دبي_السعادة #fadiaaltaweel #happiness #saudiarabia #morocco #egypt ##dubai #amman #london #october
ولم تُظهر المشاهير النساء فحسب دعمهن لحملة سرطان الثدي لهذا العام. إذ كتب الفنان اللبناني، راغب علامة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "سيدتي أختي زوجتي، جميعكن عزيزات على قلبي، لا تخفن من إجراء الفحص المبكر لـ #سرطان_الثدي، فالكشف عن أي مرض يساهم في علاجه #غردي_وردي".