كيف ستبدو أزياء ميغان ماركل خلال فترة حملها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الإعلان عن قرار زواج الأمير هاري وميغان ماركل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصبحت فساتين الممثلة السابقة ودوقة ساسكس الحالية الأكثر شهرة بين عشية وضحاها.

ومنذ ذلك الحين، لطالما كانت أثواب ماركل تجذب عدسات الصحافة، فضلاً عن تقليد العديد من النساء أسلوب ماركل الذي تتبعه في أزيائها. واليوم، يمكن التوقع أن هذا المستوى من الاهتمام سيصل إلى آفاق جديدة، خاصة بعد إعلان الثنائي عن انتظارهما لمولودهما الأول في الربيع القادم. فيبقى السؤال.. كيف ستبدو أزياء ماركل الخاصة خلال فترة حملها؟

ويأتي هذا السؤال في ظل تطور أزياء النساء الحوامل لتُبرزن أشكال أجسادهن خلال هذه الفترة. ففي الشهر الماضي، تصدرت عارضة الأزياء، سليك وودز، غلاف مجلة "إل" البريطانية. إذ ظهرت وهي تمشي على منصة عرض أزياء للفنانة الباربادوسية ريانا، وذلك أثناء إطلاقها صيحات جديدة للثياب الداخلية من علامتها التجارية "Savage x Fenty". وبالنسبة إلى ملابس عارضة الأزياء الأمريكية، فكانت قد أظهرت حملها بشكل واضح خلال أسبوع الموضة بمدينة نيويورك.

وعبر البريد الإلكتروني، قالت رئيسة تحرير مجلة "إل" في المملكة المتحدة: "رأينا احتفالاً بالأمومة يمشي على المنصة في موسم الربيع والصيف عام 2019". وكانت قد تواجدت العديد من عارضات الأزياء مثل ليلي ألدريدج، وأريزونا ميوس، وفاليريا غارسيا.

وأثبتت كل من بيونسيه، وأمل كلوني، وكيم كاردشيان، أن الحمل ليس بالضرورة التخلي عن الموضة. وفي حلقة مثيرة للجدل في العام 1952، كانت الممثلة الأمريكية لوسيل بال، أول امرأة تُظهر حملها على شاشة التلفزيون في مسرحية "I Love Lucy".

وقالت صاحبة بوتيك لندن والمديرة الإبداعية لمفهوم البيع بالتجزئة، أليكس إيجل، إنها تشعر أن "النساء بتن يُظهرن حملهن ويُنسقن أسلوب أزيائهن مع شكلهن المتغير". وأضافت: "يميل أصدقائي إلى العلامات التجارية التي تُقدم قياسات كبيرة، ولكن دون إخفاء حملهن بشكل كامل".

وفي الوقت الذي ترتدي فيه عارضات الأزياء ملابس عالية الجودة، إلا أن خيارات الحوامل تظل محدودة. ويعود السبب إلى عدم وجود علامات تجارية تخصص لهن الملابس. وقد يكون السبب أن هذه الأزياء ترتديها النساء لفترة محدودة من الوقت، وبالتالي لا ترغب الشركات في الاستثمار بهذا القطاع.

وكون ماركل جزءاً من العائلة المالكة، فهي لن تواجه صعوبات في إيجاد أزياء تُناسبها. فعلى سبيل المثال، ارتدت شقيقة زوجها ملابس، خلال فترة حملها، من تصاميم ألكسندر ماكوين، وإرديم، وجيني باكهام.

وتعتبر أخصائية الأزياء كارين فرانكلين، أن "ماركل قد تسلط الضوء على إطلاق عمل تجاري مستقل بتصاميم جريئة وأنيقة للحوامل خلال الأشهر الأخيرة".