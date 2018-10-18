أسبوع الموضة في شنغهاي.. مفهوم جديد لـ"صُنع في الصين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم كون أسبوع الموضة في شنغهاي أمراً ثانوياً بالنسبة لغيره من المعارض المهمة مثل أسبوع الموضة في نيويورك، ولندن، وباريس، وميلانو، إلا أنه نما بشكلٍ هائل منذ بدايته في عام 2003، وتضاعف حجمه في الـ5 أعوام الماضية. وها هي أبرز مقتطفات هذا الحدث الذي يعيد تعريف مفهوم "صُنع في الصين".

ويتبين الحضور البارز للمصممين الصينيين محلياً وعالمياً. وأكد موسم ربيع صيف 2019 تأثيرهم خاصةً وسط جيل الألفية الجريء والواعي في أمور الموضة.

ومن التطورات التي شهدها الحضور في أسبوع شنغهاي للموضة هي زيادة نفوذ المصممين المستقلين، إذ نظمت العلامة التجارية "Angel Chen" مثلاً عرضاً لافتاً ذات خلفية بتصميم من النيون، وذلك بعد ظهورها لأول مرة على منصة أسبوع نيويورك للموضة.

كما قامت العديد من علامات الموضة بالتعاون مع علامات تجارية لزيادة جهودها التسويقية، إذ تعاونت "كونفرس" مثلاً مع مصممة الأزياء الرجالية، فينغ تشين وانغ، من أجل إحدى مجموعاتها.

ولطالما سعى قطاع الأزياء إلى تحديد ما الذي يجعل التصميم الصيني صينياً، وذلك رغبةً في تغيير مفهوم "صنع في الصين" المرتبط عادةً بالمنتجات المزيفة والرديئة الجودة.

ولذلك، قامت شبكة تلفزيونية دولية ببث برنامج يشجع المصممين الناشئين على استخدام رموز من التراث الصيني في أعمالهم. ولكن، على عكس تصاميمهم المبالغ فيها، تزينت منصة أسبوع الموضة في شنغهاي بتصاميم تعكس التراث الصيني بطريقةٍ أكثر نضجاً وعصرية بشكلٍ يعبر عن جوهر المصممين المعاصرين في الصين، ومن أبرزها تصاميم سامويل غوي لستراتٍ نسائية ذات عقد صينية تقليدية.

وقامت منصات عصرية للمصممين الناشئين، مثل "Labelhood" باستقطاب حشود أكبر وأصغر سناً ذات قوة شرائية ضخمة ونفوذ كبير على موقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى زيادة شعبية مصممين ناشئين، مثل سوزان فانغ و"Pronounce"، بين المستهلكين الصينيين.

كما تميّز أسبوع الموضة في شنغهاي بعروضٍ تفاعلية تسلّط الضوء على استهداف الجيل الأصغر سناً.

وفي سوق يكتظ بقطعٍ رخيصة على بعد كبسة زر فقط، من الصعب انتشار مفهوم الاستدامة. ورغم ذلك، فهي لا تزال قوةً متنامية في أسبوع الموضة في شنغهاي.

وتزينت المنصة بتصاميم مصنوعة من مواد معاد تدويرها وأقمشة صديقة للبيئة من قبل المصممة زانغ نا.

ويعكس ذلك معرفة المصممين وقادة قطاع الموضة للإمكانات الفريدة للصين في التقليل من البصمة البيئية للموضة.