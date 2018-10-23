دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بتصفيفات شعر أنيقة وملابس مضيئة.. وصل شباب سيؤول إلى المركز الثقافي "دونغ دايمون ديزاين بلازا" لتقديم مجموعة أزياء الربيع والصيف 2019. ولكن، قد يكون هذا الموسم من أسبوع الموضة مختلفاً بعض الشيء عن مواسمه السابقة.

إذاً.. ما هي المواضيع التي ناقشها هذا الحدث؟

واتخذت مجموعة هذا الموسم اتجاهاً كئيباً نوعاً ما بسبب الصراع بين كوريا الشمالية والجنوبية، إذ يبدو أن بعض المصممين حاولوا التطرق إلى الصراع بشكل غير مباشر، أو إظهار رغبتهم في تحقيق السلام.

وقدم مصمم الأزياء، وو يونغ مي، مجموعة أزيائه لخريف وشتاء العام 2018 في النصف الأول من العرض. ولكن، سرعان ما أصبح مثيراً للاهتمام في نصفه الثاني، عندما قدم تفسيرات درامية للحياة ما بعد الحرب.

وأرفق المصمم الأزياء الخاصة به مع سترات انتحارية وسترات النجاة، بالإضافة إلى استخدام ألوان مثل الأحمر، والبرتقالي، والأزرق الملكي.

وشملت مجموعة المصمم أزياء لمعاطف تابعة للجيش، وأزياء حربية باللونين البيج والكريمي. ولم تحمل الأزياء وحدها مفاهيم مختلفة، وإنما أيضاً إكسسواراتها التي شملت العديد من الحقائب التي تحمل كلمة "سلام".

وسلّط المصمم ر. شيميستي، الضوء على مواضيع مماثلة، إذ منح عرضه اسم "الحرب انتهت.. فلنحصل على عالم حقيقي".

وبدورها، أرادت مصممة الأزياء، وون جي يون، أن تركز أيضاً على جوانب عديدة من وحي الحرب. وتهدف أزياء المصممة إلى نقل الصراع، مع تعزيز رسالة المعرض، من خلال حقائب وأزياء تعكس عبارات مثل "سلام إضافي وحرية حقيقية".

وأراد بعض المصممين تجسيد فكرة السلام دون التطرق إلى السياسة بشكل مباشر. وعلى سبيل المثال، افتتحت العلامة التجارية "Ti: baeg" عرضها بمشهد غامض ومؤثر، ظهرت فيه امرأة ترتدي ملابس بيضاء، وخلفها شاشة تنقل أمواجاً متضاربة.

وبعد لحظات من الصمت، تحولت الشاشة إلى اللون الأخضر مع ظهور أوراق متساقطة، فرقصت المرأة عبر المدرج إلى حين اصطحابها من قبل طفل صغير، ليكون بذلك إشارة إلى بداية العرض.

ويُشار إلى أن مجموعة "Ti: baeg" مستوحاة من الطبيعة. ففي نهاية العرض، اعتلت العارضات المدرج مع حقائب من النباتات، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة.

ورغم أن كوريا الجنوبية تتعامل بحذر مع الحوارات التي تتطرق إلى الجنس، إلا أن مصممي هذا الموسم في أسبوع الموضة قد سلطوا الضوء عليها. وعمل مصمم الأزياء، جو دونغ ووك، بتعتيم الفروقات بين الجنسين عن طريق عرض الذكور للأزياء بشعر طويل، وتنانير، وفساتين.

وكانت "Münn" من العلامات التجارية الأخرى التي انضمت إلى أسبوع الموضة. وللمرة الأولى، قدمت العلامة التجارية مجموعة من الملابس الرجالية بطريقة غير مألوفة. إذ مشى عارضو الأزياء وهم يرتدون أقنعة الوجه للتركيز فقط على ملابسهم المضيئة.

ويُذكر، أن هناك العديد من المواضيع الأخرى التي قد طرحها أسبوع الموضة في سيؤول، منها التوعية بمفهوم الحياد الجنسي، إذ ارتدى الرجال تنانير وسراويل قصيرة. بينما كانت تسريحات شعر الفتيات قصيرة جداً، بالإضافة إلى استخدام مواد تجميلية خفيفة للمحافظة على مظهرهن الطبيعي.