"شبكة عنكبوتية هندسية".. هكذا تبدو طرقات السعودية من الأعلى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تعيش في المملكة العربية السعودية.. فلا بد أنك تمر على أحد طرقاتها السريعة كل يوم تقريباً. ولكن، هل تساءلت يوماً عن شكل هذه الطرقات من الأعلى؟

وقد تعتقد أن جميع الطرق السعودية متشابهة وعادية، ولكنك سرعان ما ستغير رأيك حالما تراها من عدسة المصور السعودي، عبدالله العيدي.

ورغم أنه لم يدرس التصوير الفوتوغرافي، إلا أن عدسة كاميرته قد التقطت الطرقات السعودية السريعة بأشكالها الهندسية المختلفة، خاصة عند النظر إليها من الأعلى.

ولا يقتصر التصوير الفوتوغرافي على ما تراه العين فحسب، وإنما أيضاً على تقديم الأشياء بأسلوب مختلف. وتجد في صور العيدي تنوع أشكال الطرق، فمنها الملتوية، والمستقيمة، والرملية.

ويعتبر العيدي أن كاميرته هي بمثابة عينه الثالثة، إذ تبدو هذه الطرق وكأنها شبكة عنكبوتية مذهلة بأشكال مختلفة. وبدوره، أراد الفوتوغرافي تقديم زاوية فريدة من نوعها، لتسليط الضوء على جمال تصاميم الشوارع.

ولطالما واظب المصور السعودي على البحث عن أشكال الطرق الأفضل والأغرب لتوثيقها، رغبةً منه بالسعي وراء توثيق صور ومناظر لم ترها العين سابقاً.

ويُذكر، أن المصور الفوتوغرافي يحب تصوير المواد الأثرية أيضاً، بعيداً عن الطرق السريعة في السعودية، بالإضافة إلى تغطية المشاريع السعودية المستقبلية، وتوثيقها من بدايتها حتى نهايتها.