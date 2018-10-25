في متحف فرنسي.. شبكات عنكبوت عملاقة تغطي المكان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحولت مؤخراً قاعات قصر طوكيو في باريس إلى شبكات عنكبوت تفاعلية، تستكشف علاقة الانسان المعقدة مع الكون والنظم البيئية غير المعروفة.

المشروع التحولي الفني من بنات أفكار الفنان الأرجنتيني توماس ساراسينو، والذي عمل مع العلماء، والناشطين، والموسيقيين، والفلاسفة، لخلق المعرض التركيبي "أون إير" أي "على الهواء".

ويصف ساراسينو التركيب، الذي يمتد عبر المتحف بأكمله على مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع، بأنه "نظام بيئي ناشئ، وتصميم راقص لأصوات متعددة تنتمي إلى أكوان بشرية وغير بشرية".

داخل المتحف الذي بُني في العام 1937، تظهر عدة نماذج ميكانيكية للنظام الشمسي، بالإضافة إلى شبكات عنكبوتية، أنشأتها "حيوانات ساراسينو الأليفة"، لتُصمم بعد ذلك داخل مساحات المتحف على نطاق أكبر باستخدام خيوط أكبر، وبهدف خلق بيئة تفاعلية وغامرة.