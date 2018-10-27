بالصور.. الهند تستعد لرفع الستار عن أطول تمثال في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وأخيراً.. سترفع الهند الستار عن أطول تمثال في العالم الأسبوع المقبل، الذي يجسد شخصية الزعيم السياسي والمشهور، ساردار فالابهاي باتل. ويُشار إلى أنه كان قد كافح في سبيل الحرية، مما أدى إلى استقلال الهند عن الحكم الاستعماري البريطاني، في العام 1947.

ومن المقرر الكشف عن التمثال في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، إذ يبلغ طوله حوالي 182 متراً، ويقع على إحدى ضفتي نهر نارمادا في ولاية كجرات بغرب الهند.

وفي العام 2013، قال رئيس الوزراء، نارندرا مودي، إن "معظم الأشخاص يتحدثون عن تمثال الحرية الأمريكي. وبدورنا، أردنا صنع تمثال ضعف حجم تمثال الحرية". ويُشار إلى أن طول التمثال الأمريكي يبلغ حوالي 93 متراً.

وأعلن مودي عن المشروع في العام 2010، وذلك حينما كان لا يزال رئيس وزراء ولاية كجرات. إذ بُني من أموال قد خصصتها الحكومة، كما تلقى دعماً من الحكومة الاتحادية والمساهمات الفردية.

ويعتبر هذا التمثال، الذي تزيد تكلفته عن 410 مليون دولار، مثالاً على جهود مودي في تخصيص تمثال لشخصية وطنية وشعبية. ويُشار إلى أن الزعيم باتل كان له دور كبير في توحيد الولايات الصغيرة وجعل الهند دولة واحدة ومستقلة.

وحرص مودي على إنجاز هذا التمثال خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء. ولا يشمل المشروع تمثالاً فحسب، وإنما أيضاً متحفاً ومركزاً للأبحاث والترفيه، بالإضافة إلى فندق من فئة الـ 3 نجوم.

ولا يعد التمثال الهندي الوحيد الذي ينتظر كسر الأرقام القياسية، إذ بُني تمثال جديد مخصص للمحارب ماهاراشتات شيفاجي، في بحر العرب، قبالة سواحل مومباي، الذي من المتوقع أن يصل ارتفاعه إلى 212 متراً.