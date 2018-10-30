المغرب يستعد لاستقبال ناطحة السحاب الأطول في سمائها

عملت شركة بيسيكس على العديد من المشاريع الكبيرة الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.

4 / 3 عملت شركة بيسيكس على العديد من المشاريع الكبيرة الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.

يُعتقد أن البنك المغربي للتجارة الخارجية قد أنفق 3 مليارات درهم مغربي على هذا المشروع.

4 / 4 يُعتقد أن البنك المغربي للتجارة الخارجية قد أنفق 3 مليارات درهم مغربي على هذا المشروع.

عملت شركة بيسيكس على العديد من المشاريع الكبيرة الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.

4 / 3 عملت شركة بيسيكس على العديد من المشاريع الكبيرة الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط.

يُعتقد أن البنك المغربي للتجارة الخارجية قد أنفق 3 مليارات درهم مغربي على هذا المشروع.

4 / 4 يُعتقد أن البنك المغربي للتجارة الخارجية قد أنفق 3 مليارات درهم مغربي على هذا المشروع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتجهز الرباط للبدء في بناء أطول ناطحة سحاب في سماء المغرب يوم الخميس المقبل، والتي من شأنها أن تصبح أيضاً ثاني أطول مبنى في القارة الأفريقية.

برج بنك أفريقيا المرتقب سيبلغ طولع 250 متراً، أي أقصر بحوالي 50 متراً من برج "ذا بيناكل"، الذي يُبنى حالياً في نيروبي، في كينيا. ومن المقرر، أن تنتهي عمليات البناء في ديسمبر/كانون الأول من العام 2019، ليتخطى أيضاً طول برج مركز كارلتون في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

وسيرتفع برج بنك أفريقيا في المغرب على علو 55 طابقاً، وسيتضمن فندقاً فاخراً، وشققاً سكنية، ومساحة مكاتب، وشرفة مراقبة على الطابق العلوي. ومن المقرر، الانتهاء من عمليات البناء في 30 مايو/أيار من العام 2022.

وقد صممت ناطحة السحاب الجديدة على يد المهندسين المعماريين رافاييل دو لا هوز وحكيم بنجلون، وستهتم ببنائها مجموعة بيسيكس وشركة أعمال البناء العامة في الدار البيضاء.

وتشتهر شركة بيسيكس بمشاريع كبيرة أخرى عملت عليها في أفريقيا والشرق الأوسط، بما فيها برج خليفة في دبي، ومسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي، وفندق فور سيزونز في المنامة، البحرين.

ويُعتقد أن البنك المغربي للتجارة الخارجية قد أنفق حوالي 3 مليارات درهم مغربي، أي حوالي 314 مليون دولار على المشروع الجديد الذي سيقع داخل مشروع وادي أبي رقراق الأكبر، والذي يعد جزءاً من برنامج تحديث للرباط اسمه "الرباط، مدينة الأضواء، عاصمة الثقافة المغربية".