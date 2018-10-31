جورج كلوني يتنكر بزي قبطان لعيد الهالووين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تثير انتباهك أزياء المشاهير التنكرية بعيد الهالووين.. ولكن، هل يراودك الفضول حول لباس الممثل الأمريكي، جورج كلوني، بالتحديد؟

ولم يتمكن كلوني الجمعة، من حضور حفلة تنكرية كانت قد أُقيمت لشركة "Casamigos"، التي شارك في تأسيسها، وذلك حتى ينظف حفاضات توأمه، 16 شهراً، إيلا وألكساندر.

وقال كلوني لـ Entertainment Tonight، إنه "في الحفلة التنكرية، ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية، سيندي كروفورد، ولاعب كرة القدم، راندي جربر، بأزياء نجوم موسيقى الروك. وأنا كنت بزي رجل ينظف حفاضات طفله".

وأضاف "الزي كان رائعاً.. واستمتعت بوقتي.. يمكنك تخيل المتعة التي قضيتها الليلة الفائتة".

ولكن، حرص كلوني على تعويض ما فاته، وذلك من خلال إقامة حفلة أخرى لـ "Casamigos" في لاس فيغاس يوم السبت، إذ ظهر بزي قبطان الطائرة مع شريكه جربر.