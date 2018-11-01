زجاجة عطر بـ 1.5 مليون دولار.. هل تشتريها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت من محبي العطور الفاخرة، ربما عليك التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. لماذا؟ حتى تتمكن من رؤية زجاجة العطر الأخيرة، التي تبلغ تكلفتها 1.5 مليون دولار.

وأعدت الشركة الفرنسية "Morreale" زجاجة العطر، التي ستُعرض بمدينة لوس أنجلوس في نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكن، لن يتمكن أي شخص من حضور العرض، سوى من يجد اسمه ضمن قائمة الضيوف المختارة.

ورغم أن العطر صُنع بعناية فائقة، إلا أن زجاجته الذهبية المرصعة تميزت بدور في ارتفاع قيمة العطر. وتُصمم كل زجاجة حسب طلب المشتري، علماً أن إنتاجها قد يستغرق أكثر من عام.

وقال المدير الإبداعي في "Morreale"، ماكسيم رانكون، إن العطر "ليس مجرد زجاجة، بل قطعة فنية". وأضاف أن الأشخاص ينبهرون عندما يرون زجاجة عطر مرصعة بالذهب.

وحتى الآن، تم شراء زجاجة عطر واحدة. وأوضح رانكون أنه "يتحدث حالياً مع عائلة ترغب في تغليف زجاجة العطر بالألماس والياقوت، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعرها إلى 10 ملايين دولار".

وأضاف أن العملاء يؤدون دوراً في الجانب الإبداعي في صنع الزجاجة، كما يصلهم المنتج النهائي بواسطة طائرة خاصة مع أخذ الاحتياطات الأمنية بعين الاعتبار. ويُشار إلى أن العملاء يحظون بسوار ذهبي عياره 18 قيراطاً مع كل زجاجة تُقدم إليهم.

وتدعي الشركة الفرنسية أن صانع العطر، جان بيير مورالي، هو من سلالة عائلة فرنسية نبيلة. وأوضح رانكون أن مورالي قد سعى إلى تحقيق رغبة جده الذي ظهر في حلمه، إذ طلب منه إنشاء شركة تصنع العطر الأكثر تميزاً في العالم، حتى يجلب الشرف لاسم عائلته.