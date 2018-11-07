من هو هذا الثنائي الغامض ببدلات كاملة تغطي الرأس والوجه والجسم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تحب الأزياء والموضة، ولكنك لا تحبذ إظهار وجهك في الصور، فربما عليك ارتداء البدلات الكاملة التي تغطي الرأس والوجه والجسم، مثلما فعل هذا الثنائي "الغامض".

ومن المعروف، أن مفاتن الوجه والأزياء تجمعهما علاقة "تكاملية" نوعاً ما، ولكن قرر الثنائي كسر هذه العلاقة عن طريق إخفاء وجهيهما وإبقاء هويتهما سرية.

وحينما كان يحضر منسق الأزياء ملابس جلسة التصوير لليوم التالي، طلب من صانع الفيديوهات تجربة بعضاً من هذه الملابس حتى يقوم بتصويره. وبينما لا يحبذ زميله إظهار وجهه في الصور، غطى وجهه بشكل عفوي. ومن هنا جاءت فكرة البدلات الكاملة، والاعتقاد بأنها أكثر إبداعاً.

وفي الوقت الذي يأخذ فيه عصر الموضة والأزياء منحى أكثر جدية، حاول الثنائي ترك بصمتهما، مع إضفاء لمسة من المتعة، والفضول، والإبداع. ولا يرى الثنائي سبباً مقنعاً للإفصاح عن هُوياتهما، كون الموضة غير مرتبطة بشخص أو شكل معين.

ويُطلق الثُنائي الغامض على نفسهما اسم (Checking Invoices)، وذلك نسبة إلى عملية التحقق من أن ملابس جلسة التصوير قد أُرسلت إلى موقعها، حيث يقومان بتجربة الأزياء وارتدائها كطريقة للتأكد من وصول جميعها.

وتختلف ردود أفعال الأشخاص عند رؤية الثنائي خلال تجولهما ببدلاتهما الكاملة، ولكنها دائماً ما تنتهي بابتسامات وتساؤلات حول هُويتهما وما يفعلانه.

ويُفضل الثنائي الغامض العلامات التجارية التي تتميز بجاذبيتها وجمالها، مثل غوتشي، وبرادا. ويخطط كلاهما مجموعة من المشاريع المختلفة التي رفضا الإفصاح عنها، ولكن خطوتهما القادمة هي تصميم أزيائهما الخاصة.