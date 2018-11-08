علامة أزياء مستوحاة من الحشيش.. فكيف هي تصاميمها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "تعد الملابس إحدى أكثر الطرق الأساسية للتعبير عن النفس"، هذا ما قاله المصمم الأمريكي، داي ليم، مضيفاً أن "تدخين القنب الهندي يمكنه أيضاً تحرير الإبداع والفكر."

ومنذ العام 2016، جمع داي بين الماريغوانا والأزياء لإطلاق علامته التجارية "Sundae School"، التي تستوحي الملابس من ثقافة الحشيش. كما تعتمد على الأزياء الكورية التقليدية، مع دمج الرسوم التوضيحية المستلهمة من ثقافة هذه البلاد.

وعلى سبيل المثال، يُصنع المعطف الكوري التقليدي، "durumagi"، من الدينم بدلاً من الحرير. وبالنسبة إلى ملابس "هانبوك" الكورية التقليدية، فتُصمم بجيوب مخفية لسيجارة الحشيش. وتشمل هذه العلامة التجارية تصاميماً أكثر عصرية اُستوحيت من الفولكلور والياقات التقليدية.

وأطلق داي وشقيقته سيندي علامتهما التجارية في نيويورك منذ عامين. ويُشار إلى أنهما ولدا في سيؤول، وانتقلا إلى أمريكا في أوائل فترة مراهقتهما.

واكتسبت هذه العلامة التجارية شهرة واسعة في الولايات المتحدة، خاصة أن بعضاً من قطع أزيائها قد ظهرت في مجلة "فوغ"، فضلاً عن أن الشركة الأمريكية "Barneys" ستبيع أحدث مجموعاتها.

وتجد التاريخ الكوري في تصاميم "Sundae School"، إذ تعرض أحد رسوماتها الإيضاحية صورة للملك سيجونغ العظيم من القرن الخامس عشر، مع أنبوب السجائر التقليدية، التي تُعرف بـ "غومبانغداي". بينما تعرض صورة أخرى نمراً أبيض اللون، تحيط به الغيوم البيضاء.

وقال داي إنه "باعتبارنا آسيويين، وخاصة أمريكيين آسيويين، لا يمكن إنكار حقيقة ما نتمتع به من مميزات". ولكن، أوضح أن "أصواتنا لا تزال مكبوتة في الكثير من الأوقات بسبب فكرة كوننا أقلية."

وأوضحت سيندي: "نريد تغيير فكرة الأشخاص عن الماريغوانا كونها بمثابة مخدر الشيطان"، إذ يريد الشقيقان تزويد الأشخاص بمعلومات حول الثقافة الأمريكية الآسيوية، بالإضافة إلى أهمية تطبيق مبدأ المساواة، ليس فقط في القانون فحسب، وإنما أيضاً في ظهورهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سبعينيات القرن الماضي، يُذكر أن الماريغوانا قد حُظرت في كوريا الجنوبية اجتماعياً وثقافياً. وبحسب قانون كان قد أُصدر في ذلك الوقت، يُحكم على الشخص بالسجن أو الإعدام في حال توزيعه الحشيش.

ورغم أنه لن ينسجم بعض الأشخاص مع ما يفعله الشقيقان، إلا أن داي قال: "سنتمكن على الأقل من فتح هذه الحوارات وتبادل الآراء، وأعتقد أن هذا ما نحققه الآن".