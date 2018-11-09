بالصور.. هذه أبرز إطلالات عرض "فيكتوريا سيكريت" 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مثل كل عام.. ينتظر عشاق الموضة والأزياء من حول العالم عرض "فيكتوريا سيكريت" للملابس الداخلية 2018، حيث تُجمع فيه أشهر عارضات الأزياء معاً على منصة واحدة.

وأقيم عرض الأزياء في موقع "Pier 94" بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. وأحيا العرض العديد من نجوم الغناء، من بينهم المغنية البريطانية، ريتا أورا، وشون مينديز، وبيبي ريكسا، ومغنية البوب الأمريكية كيلسي باليريني، بالإضافة إلى أندرو تاغارت من فرقة "ذا شينسموكرز"، وغيرهم الكثير.

ومشت على منصة "فيكتوريا سيكريت" عارضات أزياء من أصول عربية وأخرى أفريقية، إذ ظهرت الشقيقتان، من أب فلسطيني، جيجي وبيلا حديد، في عرض أزياء "فيكتوريا سيكريت". بالإضافة إلى سوباح كوج، وهي من أصول أفريقية.

ويشار إلى أن كيلسي ميريت هي أول عارضة أزياء فلبينية تسير على المنصة. ورغم أن هذه المشاركة الأولى لويني هارلو، في عرض الملابس الداخلية، إلا أنها لطالما استطاعت أن تنادي بنوع من التغيير حول نظر الناس إلى مرض البُهاق.

ويُذكر أن عرض "فيكتوريا سيكريت" هو الأكثر متابعة، إذ يصل عدد المشاهدين إلى حوالي 800 مليون سنوياً. وهذا العام، سيتم عرضه كاملاً على التلفاز في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

إليك المزيد من إطلالات عرض أزياء "فيكتوريا سيكريت" 2018 في معرض الصور أعلاه: