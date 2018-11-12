سعودية تصمم زي "الهالووين" لبيونسيه.. ما تفاصيل إطلالتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد إطلالة بيونسيه من أكثر الإطلالات المرتقبة في كل عيد "هالووين"، فهي تُعرف بتوجيه رسالات هادفة من خلال الاحتفاء بشخصيات يتمتعون ببشرة سوداء اللون، ويثيرون الجدل من خلال أزيائهم. وفي هذا العام، كانت المصممة السعودية سارة آل سعود، صاحبة علامة الأزياء "Death By Dolls"، وراء زي النجمة العالمية! فما تفاصيل إطلالتها؟

تتمحور علامة الأزياء "Death by Dolls" حول تمكين النساء، وتشجيعهن على التعبير عن أنفسهن من خلال الموضة، وتحفيزهن على اعتناق اختلافهن بدلاً من محاولة دمج أنفسهن في المجتمع المحيط بهن.

ولذلك، شكلت هذه العلامة الاختيار المناسب عندما أرادت بيونسه تصميم إطلالتها لعيد "الهالووين" هذا العام، فشرحت المصممة في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية قائلةً: "كنت متحمسة جداً للعمل مع بيونسيه، وشعرت أن الرسالة التي كانت تحاول نقلها مثالية لأنها تتماشى مع رسالة "Death by Dolls" في تمكين المرأة".

وحصل هذا التعاون بعد تواصل مُصممة بيونسيه مع سارة لمعرفة فيما إذا كانت مهتمة بتصميم أحد أزياء النجمة.

وتبيّن الصور المنشورة على حساب بيونسيه في موقع "إنستغرام" النجمة وهي ترتدي زياً يُعتبر من أكثر الأزياء التي لا تنسى للرياضية الأمريكية، فلورانس غريفيث-جوينر، الملقبة بـ"فلو جو"، والتي ارتدته خلال تجارب عام 1988 للألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحرصت السعودية على إعادة إحياء أجواء الثمانينات من خلال هذا الزي، وبدأت عملية التصميم من خلال الرسم، ومن ثم إيجاد المصدر الصحيح لألوان الأقمشة، ثم تصميم مطبوعات الزي التي كانت حصرية لبيونسيه. واستغرق العمل عليه بين 3 و4 أيام.

وترى سارة أن بيونسيه تنقل رسالة "قوية للغاية"، بإعادة لزي جوينر البنفسجي، حيث لم تكن مهنتها الرياضية خالية من المصاعب.

وواجهت الرياضية العديد من الانتقادات لكونها أسرع عداءة في العالم، واتهامات لا أساس لها من الصحة لاستخدامها عقاقير معززة للأداء. وبالإضافة إلى ذلك، تم انتقادها بسبب "أزيائها الابتكارية"، حيث كان لها "دور أساسي في تصميم مظهرها الخاص بما في ذلك شعرها، وأظافرها، ومكياجها".

ولكن رغم الضغوط، لم يمنعها ذلك من الوصول إلى أهدافها.

ولم تكن بيونسيه أول نجمة تتزين بتصاميم من "Death by Dolls"، إذ ارتدت تصاميم العلامة التجارية السعودية أيضاَ العديد من المشاهير مثل بريتني سبيرز، وجانيت جاكسون، وكايلي جينر، وباريس هيلتون، بالإضافة إلى الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي.

ومن أبرز تصاميم "Death by Dolls" التي نالت الكثير من الشعبية هي سترة "دنيم" التي تتزين بأهداب كريستالية، بالإضافة إلى مشد مغطى بالكريستال.