بيع قلادة للملكة ماري أنطوانيت مقابل 36 مليون دولار في مزاد علني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رغم أن قلادتها قُدرت ما قبل البيع بمبلغ يتراوح بين المليون والمليونين دولار، إلا أن ثمن قلادة ملكة فرنسا، ماري أنطوانيت، وصل إلى أكثر من 36 مليون دولار.

وأُقيم يوم الأربعاء مزاد علني في جنيف، سويسرا، عرضت فيه قلادة أنطوانيت، والذي وصفته دار "سوذبي" للمزادات بكونه واحدا من أهم المجوهرات الملكية على الإطلاق.

وكتبت دار "سوذبي" للمزادات عبر موقعها الرسمي على "تويتر" قائلة إن هذه القلادة سجلت رقماً قياسياً عالمياً لسعر اللؤلؤة.

ويُشار إلى أن القلادة هي جزء من مجموعة فاخرة تضمنت دبوسا ألماسيا بيع بأكثر من 2.1 مليون دولار. بالإضافة إلى خاتم يتألف من خيوط منسوجة من شعر ملكة فرنسا، وكانت قيمته قد بلغت حوالي 440 ألف دولار.

وكانت هذه المجموعة جزءاً من مزاد أكبر يشمل قطعاً من عائلة بوربون بارما، وهي واحدة من أهم البيوت الحاكمة في أوروبا. ويُذكر أن هذه القطع، التي يصل مجموع عددها إلى مائة قطعة، قد جلبت عائدات تصل قيمتها إلى أكثر من 53 مليون دولار.

وذكر أنه في شهر مارس/آذار من العام 1791، وضعت المجوهرات في صندوق خشبي، وتم تهريبها من فرنسا إلى فيينا لحمايتها من التضرر خلال الثورة الفرنسية.

وتم الاحتفاظ بالمجموعة في العائلة لأكثر من 200 عام، ويُشار إلى أن هذه المجوهرات قد عُرضت لأول مرة في خريف هذا العام، ونُقلت إلى نيويورك ودبي ولندن وسنغافورة وتايبيه في جولة دولية قبل المزاد.