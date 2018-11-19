دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كثيراً ما تصادفنا قصص نساء تعرضن للتحرش في الشارع، أو حتى مررن بمواقف كانت قد تسببت بشعورهن بالإحباط والضعف. وهكذا، قررت شابة مصرية أن تقدم يد العون لهن.. ولكن بطريقتها الخاصة.

وطرحت نورهان سليم فكرة مشروعها على صديقتها ليلى عبد الكريم، وكان قد تعاون الثنائي على تقديم علامة تجارية أكثر أنثوية، إذ تهدف مجوهرات "سيليسا" إلى تمكين النساء وإعطائهن مظهر القوة والجرأة.

وتسلط المجموعة الأولى "Boulevard of Broken Dreams" الضوء على المصاعب التي تمر بها النساء يومياً، ورغم تعرضها للأذى، إلا أنها ما زالت قوية، مثل "الفضة الإسترليني".

وتتعدد قطع المجوهرات في هذه المجموعة، والتي تحمل كل منها رسائل مختلفة، مثل أقراط "Teardrop"، و"Mutilation"، و"Catcall"، بالإضافة إلى عقد "Heartbreak".

وبعد هطول الأمطار، ستُشرق الشمس بالتأكيد.. هذا ما يحاول تصميم قرط "Teardrop" برهنته، إذ ينتاب العديد من النساء الشعور بالضعف حينما يذرفن الدموع. وأوضحت سليم أنه لا بأس بذلك.

وبالنسبة إلى عقد "Heartbreak"، فهو يتميز بحوافه القاسية وشقوقه غير المتوازنة، ليبرز مشاعر النساء وهن في حالة حزن، ولكنهن رغم ذلك، يبقين جميلات وأقوياء. وتتعرض غالبية النساء إلى شتى أنواع التحرش في الشارع، ولهذا السبب، يؤكد قرط "Catcall" أنهن لسن وحدهن.

ويحمل قرط "Mutilation" مفهوماً مختلفاً عن باقي المجوهرات. وبعد أن تعرفت سليم على ختان الإناث والطريقة "المروعة" التي يتبعها الأشخاص في إجراء هذه العملية، قررت أن تصمم مجوهراتها بشكل يشبه الشفرة، متأملة بذلك زيادة الوعي ضد ممارسة مثل هذا الفعل.

ولا يوجد شيء معين تستلهم منه سليم مجوهراتها، إذ تستوحي أفكارها، في بعض الأحيان، من مقابض الأبواب، وحتى الأشخاص. وهدفها هو أن تتمكن علامتها التجارية من إحداث الاختلاف في حياة النساء، فضلاً عن نشر رسالتها ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، محلياً، وإقليمياً، ودولياً.