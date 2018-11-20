بالصور.. فوتوغرافي يوثق صور قوارب تسبح وسط الصحراء في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق أن تمنيت السباحة بقاربك وسط الصحراء؟ بات بإمكانك اليوم تحقيق حلمك في السعودية، وتحديداً في صحراء الدهناء.

ولطالما جذبت عدسة الفوتوغرافي، ثامر الثُميري، جمال الطبيعة في السعودية، إذ استطاع مؤخراً توثيق صور هذه القوارب وهي تسبح وسط الصحراء، مع تسليط الضوء على اللوحات الجمالية التي خلفتها أمطار البلاد.

وبهذا، أصبحت صحراء الدهناء بمثابة منطقة سياحية يرتادها مختلف الزوار. إذ أوضح المصور الفوتوغرافي أن جمال المملكة خلال فصلي الشتاء والربيع يجعل إقبال المتنزهين عليها كبيراً.

وبدوره، حاول الثُميري إبراز جمال البحيرات من الأعلى، وذلك باستخدام طائرة بدون طيار، أي الـ "Drone". كما حاول أيضاً إظهار كيفية استغلال المتنزهين للبحيرات والنشاطات التي يقومون بها.

ويُشار إلى أن رمال هذه الصحراء تتميز بلونها الذي يغلب عليه الأحمر، على غرار رمال المنطقة الشرقية، والتي تميل إلى الأبيض.

وتمتد صحراء الدهناء لمسافة تصل إلى ألف كيلومتر. وبالنسبة إلى موقعها الجغرافي، فهي تقع بين منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، كما أنها الفاصل بين إقليمي نجد والأحساء.

ولم يدرس الثُميري التصوير الفوتوغرافي، إلّا أن حبه للكاميرا وتعلقه بها، كان دافعاً له أن يأخذ بعض الدورات التدريبية لتحسين مهاراته التوثيقية.

ويمارس الفوتوغرافي السعودي التصوير منذ حوالي 15 عاماً. ومنذ ذلك الحين، لم تفارقه الكاميرا في أيٍ من رحلاته، إذ قال "هي هواية جميلة تحتفظ بأجمل لقطات يومك".